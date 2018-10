Affaires religieuses : 100 imams enseignants seront recrutés

Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs lancera prochainement un concours pour l’accès à une formation spécialisée pour les corps administratifs au titre de l’année 2018-2019 à l’issue duquel 100 postes seront pourvus.

La participation à ce concours est tributaire d’un nombre de conditions permettant l’obtention du grade d’imam enseignant. Les candidats devront se munir du certificat d’apprentissage de la totalité du Coran obtenu après 4 paliers d’apprentissage ou disposer du niveau terminal et connaître également la totalité du Livre sacré.

Le certificat doit être daté de moins de deux ans et délivré par un des instituts nationaux de formation des corps administratifs.

Pour ce qui est du dossier d’inscription, les candidats doivent fournir une demande manuscrite, une copie de la carte d’identité nationale ainsi qu’une copie du certificat d’apprentissage ou du niveau scolaire requis en plus, ils devront compléter une fiche d’information.

Les candidats retenus lors des tests devront ajouter à leur dossier une copie du document attestant de leur situation vis-à-vis du service national, un extrait de leur casier judiciaire, deux attestations médicales et deux photos d’identité. Le dépôt des dossiers doit s’effectuer 15 jours à compter de la publication de l’annonce intervenue avant-hier et ce, au niveau des instituts proches du lieu de résidence.

L’expérience algérienne dans la formation des imams et dans la lutte contre la radicalisation intéresse de plus en plus de pays et le ministre des Affaires religieuses, M. Mohamed Aïssa avait annoncé précédemment que l’imam était de plus en plus sollicité à l’étranger compte tenu de son discours modéré et de son expérience avérée en matière de lutte contre l’extrémisme.

Selon lui, cette expérience résulte de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale, initiée par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika. Elle est la preuve la plus éclatante de la réussite de cette politique, ajoutant que le pays compte le moins d’adhérents à l’Organisation terroriste «Etat islamique».

Le pays est reconnu par l’ONU comme une école en matière de déradicalisation au vu du rôle de l’imam dans la sensibilisation des jeunes, avait-il assuré.

Le ministre avait fait état des visites de délégations de plusieurs pays d’Afrique, des Etats-Unis, du Canada souhaitant tirer profit de l’expérience algérienne et du référent religieux national.

Sami Kaïdi