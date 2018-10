Education nationale : Des cours de rattrapage obligatoires samedi et mardi

Pour faire face au phénomène de l’échec scolaire, et le juguler un tant soit peu, le ministère de l’Education nationale vient d’établir un calendrier en vue d’optimiser l’organisation des cours de rattrapage au profit des élèves des cycles primaire et moyen.

Les élèves jugés faibles à l’issue des premières évaluations et ceux qui ont eu des difficultés à passer vers le niveau supérieur, vont, ainsi, bénéficier des cours de soutien, au niveau même de leurs établissements, et ce, les samedis et mardi après midi, en dehors des heures de classe.

Cette mesure qui concerne, notamment les élèves de la première et deuxième année primaire et ceux de la première année moyen, vise à les aider à surmonter leurs difficultés d’apprentissage, en leur donnant la chance de se rattraper avec les cours de soutien qui seront dispenser par leurs enseignants.

En effet, le ministère de l'Éducation nationale vient d’adresser une note aux directeurs de l'éducation à travers le territoire national, à l’effet de mettre en place un planning de rattrapage.

Le ministère de l’Education qui s’attache à multiplier les mécanismes pour atteindre l’école de qualité, qui repose notamment sur l’équité et l’égalité des chances entre l’ensemble des élèves, a dans la circulaire cadre relative à l’année 2018/2019, défini les procédures pratiques de la mise en place de ce dispositif de rattrapage et soutien au profit des élèves qui ont des difficultés d’apprentissage.

Il convient de rappeler que la ministre de l’Éducation nationale, Nouria Benghabrit a, dans une déclaration récente, mis l’accent sur la continuité de la mise en œuvre de la réforme du système scolaire, dont le principal objectif est de prodiguer un enseignement de qualité, en assurant l’équité et l’égalité des chances entre l’ensemble des élèves. Dans ce contexte les responsables du secteur ont été destinataires d’une série d’instructions concernant, notamment les grandes orientations devant guider toutes les actions à entreprendre afin d’assurer la réussite de cette année scolaire. Sur les questions pédagogiques, la ministre avait souligné la nécessité pour les enseignants d’identifier les acquis scolaires des élèves, dans un premier temps, en ajoutant que «le second élément fondamental est le suivi de l’enseignant par l’inspecteur», conformément au plan national des apprentissages et la stratégie d’évaluation.

Pour ce faire, les chefs des établissements et les enseignants sont tenus d’identifier les élèves qui enregistrent des insuffisances et qui ont des difficultés d’assimilation des cours, à travers l’analyse des résultats des premières évaluations, en vue, d’optimiser leur prise en charge. Ceci, permettra de classer les élèves selon leurs capacités d’apprentissage, pour déterminer les besoins de chacun.

Le ministère de l'Éducation a souligné la nécessité pour les directeurs des écoles primaires et du cycle moyen de mettre en place un système de rattrapage pour optimiser la prise en charge des élèves qui enregistrent de divers difficultés en dehors du système de traitement spécifié dans les calendriers des enseignants, pour qu’ils soient en mesure de répondre aux exigences qui ont été diagnostiquées à l'aide de diverses formes d'évaluation.

Il s’agit, notamment de l'utilisation d'outils appropriés tels que des fiches de traitement remplies à cet effet pour différents niveaux d'enseignement, ainsi que l'évaluation et l'analyse du niveau d'amélioration des élèves concernés par les cours de soutient. Compte tenu de l’importance du traitement pédagogique dans le cursus scolaire des élèves et de leurs parents, le ministère a souligné l’importance de la mise en œuvre de cette instruction et du suivi continu du processus, appelant, de ce fait, les chefs d’établissement à envoyer des rapports périodiques à cet égard aux directions de l’Education.

Kamelia Hadjib