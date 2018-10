Beaux-arts : Une école régionale à Sétif

À l’issue de la visite qu’il a effectuée hier à Sétif, M. Azzedine Mihoubi, ministre de la Culture, a procédé à l’ouverture du premier colloque arabe intitulé «Djazia, le conte populaire», et inauguré l’École régionale des beaux-arts qui relève d’un joyau en la matière et est dotée de toutes les commodités allant dans le sens d’une formation de qualité dans ce domaine.

Accompagné du wali Nacer Maskri et des autorités de cette wilaya, le ministre se rendra d’abord à la maison de la culture Houari-Boumediene, où se tient depuis hier et pour deux jours à l’initiative de l’association Enibras, en collaboration avec la direction de la culture, ce colloque consacré pour sa première édition à un volet important de notre patrimoine culturel.

Une manifestation marquée par la présence de plusieurs chercheurs, académiciens, et universitaires algériens et d’autres venus de Tunisie, de Lybie du Maroc aux côtés de grandes figures du conte.

Le ministre intervenant qui félicitera les initiateurs d’une telle œuvre ne manquera pas de souligner l’impact qu’elle est appelé a produire dans la préservation et la valorisation de notre patrimoine matériel et immatériel. Un intérêt d’autant plus grand qu’il est mis en exergue et souligné par le Président de la République au titre de l’article 45 de la constitution amendée dira le ministre qui soulignera à cet effet la mission qui incombe à l’état et les efforts qui sont déployés à l’effet de permettre aux générations montantes de s’imprégner de cette mémoire populaire.

M. Mihoubi fera état des richesses que recèlent les différentes régions du pays dans ce domaine et ne manquera pas de mettre l’accent sur tous ces espaces qui sont, ou doivent être, ouverts par les 55 structures locales de la Radio algérienne à l’effet de protéger cet acquis ancestral qui est le conte populaire, le diffuser et partant aider à travers la mise en œuvre de différents mécanismes allant dans le sens de son écriture et son intégration dans les contenus et programmes scolaires.

Il s’agira de construire le conte populaire algérien dans toute son authenticité ajoutera t-il en désignant l’exemple «d’El Djazia », et sa dimension populaire et citera l’œuvre exemplaire déployée par ce grand chercheur anthropologue, Mouloud Mammeri pour dire les énormes potentialités que compte notre pays non sans apprécier cet autre élément de ce colloque qui consiste à établir une comparaison entre le conte populaire algérien et le conte arabe d’une manière générale.

Autant de potentialités et d’œuvres qui doivent être accompagnées ajoutera le ministre en faisant état de la disponibilité de son département à abonder dans ce sens et valoriser par tous les moyens possibles ce patrimoine.

M. Abdelhak Bourayou mettra l’accent sur l’archivage de ce patrimoine et la mise en place d’une institution spécialisée dans ce domaine, il laissera place à Sihem Kenouche et Mahi Seddik pour étaler quelques unes des plus belles œuvres de ce patrimoine.

Apres quoi le ministre qui sera honoré suite à sa récente distinction à l’œuvre internationale organisée par Echariga aux Emirats, procédera à l’inauguration de la nouvelle école régionale des Beaux-Arts implantée à l’est de la ville et dotée d’une capacité de 200 places pour un montant de 400 millions de dinars. En parcourant les différentes installations de cette infrastructure où sont enseignées plusieurs spécialités. Il s’entretiendra longuement avec les étudiants de cette écoles et mettra à profit cette cérémonie pour rappeler le volet qualitatif de la formation qui doit prévaloir dira t-il que l’état a mobilisé tous les moyens nécessaires pour que cette formation ne se résume pas seulement à l’attribution d’un diplôme mais aussi toute la compétence requise.

L’impact qu’aura cette ouverture de cette école sur l’environnement, les élèves des écoles primaires, les artisans sur la nécessité de promouvoir le tourisme culturel seront également soulignés par le ministre.

F. Zoghbi