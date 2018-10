La Radieuse rend visite aux journalistes Khellil Yassad Reguig et Nacer Cherif : Le geste du cœur

Fidèle à ses traditions de solidarité, la Radieuse a rendu visite au journaliste Khellil Yessad Reguig, âgé de 65 ans, qui a subi deux opérations délicates du cœur. Quant à Nacer Chérif, ancien arbitre fédéral et journaliste, il est atteint de la maladie d’Alzheimer et n’a plus l’usage de ses jambes.

La délégation de la Radieuse, conduite par Chafi Kada, accompagnée de figures emblématiques du football, Hansal Mohamed, Foussi Tayeb, Benchiha Nacer, Oukili et Messaoudi, a rendu hommage aux deux figures journalistiques en leur remettant des médailles du mérite, des aides financières et des cadeaux, dans un climat plein d’émotion.

L’épouse de Khellil Yessad a déclaré : «Reguig était très déprimé, en raison de sa maladie délicate. Nous sommes très touchés par votre visite, vous avez remarqué la joie sur son visage, une joie que nous n’avions pas vue depuis très longtemps. Merci beaucoup !»

Rafik, fils de Nacer Cherif, s’est dit, quant à lui, très touché par la visite de la délégation de la Radieuse : «Mon père a passé toute sa jeunesse au service du sport et de la presse sportive, avec honnêteté, intégrité et loyauté. Votre visite et votre reconnaissance nous touchent profondément, surtout avec la présence de son ami de toujours Hansal Mohamed.»