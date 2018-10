Amis du Musée du Moudjahid : Réquisitoire contre l’oubli

Le Musée national du Moudjahid a organisé, hier, une rencontre avec la presse au cours de laquelle le directeur du musée, le Dr Mustapha Betam a longuement parlé de l’extrême nécessité de faire participer toutes les franges de la société dans la lourde et importante tâche de l’écriture de l’Histoire. Cette rencontre intitulée «Les amis du musée du Moudjahid», qui est la 47e du genre a déjà vu le passage d’éminents universitaires qui ont eu l’occasion de débattre autour du thème de la collecte de témoignages et de documents relatifs à la période 1830-1962, plus précisément durant la guerre de Libération. L’intervenant a mis l’accent sur le manque d’engouement autour de cette question qui serait dû, selon lui, à une volonté non affichée de certains «soldats de l’ombre» qui œuvrent sans relâche depuis l’indépendance à dénaturer les vérités historiques et surtout à éloigner les jeunes générations des faits. Un vrai réquisitoire qui met en cause une grande majorité des cadres de différents secteurs (Education, Enseignement supérieur, Affaires religieuses, Formation professionnelle, Jeunesse et Sports, Tourisme, Culture) qui ont assisté depuis le 11 novembre 2017 à cette rencontre des «Défenseurs de l’Histoire» avec la promesse de participer, chacun à son niveau, à la collecte de témoignages et de documents relatifs à la guerre de Libération, et qui avec le temps ont vu leur engouement s’évanouir. Les participants ont été invités à s’inscrire dans de multiples commissions, telles que la collecte, la diffusion, la participation aux émissions dédiées à l’Histoire et à d’autres activités autour des actions du Musée.

K. Morsli