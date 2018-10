Le MAE mauritanien aujourd’hui en Algérie : Une nouvelle opportunité pour renforcer la coopération

La visite officielle qu'effectuera en Algérie à partir d’aujourd’hui le ministre mauritanien des Affaires étrangères et de la Coopération, Ismail Ould Cheikh Ahmed, constitue une nouvelle opportunité aux deux pays voisins pour renforcer davantage la coopération bilatérale et se concerter sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Au cours de cette visite de deux jours, le MAE mauritanien aura des discussions avec le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, sur les relations entre les deux pays et les moyens de les «renforcer et de les élever à un niveau meilleur afin de servir les intérêts des deux pays et contribuer au rapprochement entre les deux peuples frères». La coopération connait ces derniers temps une cadence accélérée, marquée notamment par l'inauguration d'un nouveau poste frontalier entre les deux pays, situé au PK-75 au sud de Tindouf.

Une enveloppe de 115 milliards de centimes a été allouée pour la réalisation de ce poste frontalier, baptisé du nom du chahid Mustapha Ben Boulaid. Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui qui avait co-présidé avec son homologue mauritanien la cérémonie d'inauguration, avait affirmé que ce nouveau poste frontalier traduit également la volonté commune du président Abdelaziz Bouteflika et de son homologue mauritanien, Mohamed Ould Abdelaziz, de hisser les relations bilatérales à un niveau à même de répondre aux exig ences de la conjoncture actuelle. Le ministre avait également souligné que le président Bouteflika accordait une «importance majeure» au développement des régions frontalières, partant des principes «suprêmes» de l'Etat algérien fondés sur «le bon voisinage et la coopération commune».

Soucieuses de poursuivre la promotion de leurs relations de coopération dans différents domaines, l'Algérie et la Mauritanie avaient également donné un nouveau souffle à leurs relations à l'occasion de la tenue en décembre 2016 à Alger de la 18e session de la grande commission mixte, couronnée par la signature de 16 accords et protocoles de coopération dans divers secteurs. Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a souligné, récemment à Tindouf, que le prochain salon commercial, du 23 au 28 octobre à Nouakchott, s'inscrit au titre de la promotion des exportations hors-hydrocarbures et la réalisation d'une intégration économique avec les pays voisins. Plus de 170 opérateurs économiques des secteurs public et privé, exposeront à cette occasion leurs produits de différentes filières. Lors d'une réunion préparatoire tenue au siège de la wilaya de Tindouf, M. Djellab avait indiqué que cette initiative «s'insère au titre de la stratégie du gouvernement portant promotion des exportations hors-hydrocarbures en application des directives du Président Abdelaziz Bouteflika, et dans le cadre des efforts d'édification d'une intégration économique avec les pays limitrophes, de raffermissement des relations et de rapprochement entre les peuples frères de la région».