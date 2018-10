Scouts musulmans algériens : Plus de 100.000 membres

Les Scouts musulmans algériens (SMA) comptent plus de 100.000 membres, a indiqué hier à Bouira le commandant général des SMA, Mohamed Bouallegue, à l’occasion du lancement officiel de la nouvelle saison de scoutisme national (2018-2019).

«Il ne reste que deux mois et demi pour la fin de l’année en cours pour annoncer le nombre national de membres des SMA, qui a dépassé pour le moment les 100.000 membres entre filles et garçons», a déclaré M. Bouallegue lors d’un point de presse tenu en marge de la cérémonie de lancement de la nouvelle saison, qui a eu lieu au niveau du camp de jeunes scouts Gharbi-Bahia- Guemraoui d’Erriche.

Pour l’année prochaine, «elle sera aussi riche en activités, et elle connaîtra notamment l’organisation du 12e congrès national, qui est considéré comme une étape organisationnelle stratégique et importante dans la vie des SMA», a déclaré le Commandant général des SMA, précisant que cette année (2018-2019) sera consacrée entre autres à l’évaluation de la saison précédente ainsi qu’à l’adoption d’une stratégie s’étalant de 2020 à 2030.

«Nous sommes en train de préparer cette nouvelle stratégie, qui nous permettra de servir davantage l’organisation des SMA durant les dix prochaines années à partir de 2020», a expliqué le même responsable.

Selon les détails fournis par l’hôte de Bouira, cette nouvelle stratégie (2020-2030) permettra aux SMA d’encadrer et de former davantage les jeunes garçons et filles, et leur inculquer les valeurs du nationalisme et l’amour de la patrie,

« pour leur apprendre à renforcer leur attachement aux constantes de l’identité nationale, et promouvoir leurs compétences afin de les faire participer à l’édification de l'Algérie», a-t-il souligné.

A propos du choix de la wilaya de Bouira pour le lancement officiel de la saison de scoutisme national, le même responsable a tenu à expliquer que «le choix a été fait pour rendre un grand hommage à cette wilaya, qui, a-t-il dit, a pu réussir l’organisation de pas mal d’évènements nationaux, maghrébins et internationaux grâce à la mobilisation et à la compétence dont jouissent les représentants locaux des SMA au niveau de cette wilaya». «Durant toute la saison, la wilaya de Bouira recevait avec excellence des évènements importants comme le 1er camp des scouts sur la neige tenu à Tikjda. Cet évènement a été spécifique et important, il a été marqué par une parfaite organisation. Il y a aussi le camp maghrébin des Djewala, tenu avec succès aussi à Bouira. A travers ces réussites, les responsables et cadres des SMA de Bouira nous ont prouvé leurs grandes compétences dans l’accueil et l’organisation de pareils évènements », s’est réjoui M. Bouallegue.

Il a, par ailleurs, ajouté qu’il allait examiner d’autres propositions concernant l’organisation de nouveaux évènements de scouts à Bouira.