Mouvement El-Islah : Stabilité des institutions

Le président du mouvement El Islah, Filali Ghouini, a mis l'accent, hier à Alger, sur la nécessité de préserver la stabilité des institutions de l'Etat, de respecter l'opération électorale» et d'œuvrer à son organisation dans les délais impartis, pour le renforcement de la sécurité du pays et la préservation des acquis.

Dans une déclaration à la presse, en marge de l'ouverture de la session ordinaire du bureau national du parti, M. Ghouini a précisé que son mouvement était attaché à «la stabilité des institutions de l'Etat et au respect de l'opération électorale à travers des pratiques correctes, dont l'adoption du dialogue, la restauration de la confiance entre les différents acteurs et la garantie d'élections transparentes et propres dans les délais fixés pour le renforcement de la sécurité et la valorisation des acquis réalisés». «La stabilité des institutions est tributaire de celle de l'Etat», a-t-il estimé, ajoutant : «Nous n'aspirons, en ces circonstances, qu'à assurer davantage de cohésion et à faire prévaloir l'intérêt suprême de l'Etat». Evoquant ce qui se passe à l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Ghouini a dit qu'il s'agit «d'un différend au sein de cette institution législative et non entre les institutions de l'Etat», indiquant que cela «ne nécessite pas de recourir aux grandes solutions, à l'instar de la dissolution». Par ailleurs, le mouvement El Islah «se dressera contre toute tentative de division du rang national et d'atteinte à l'unité nationale et contre toute partie aspirant à faire reculer l'Algérie», a-t-il martelé, rejetant toute ingérence étrangère dans les affaires internes de l'Algérie «même s'il est question de nous donner des conseils». «Nous sommes convaincus que le salut du pays ne peut être qu'entre les mains des Algériens, à travers un dialogue national serein qui aboutit à une entente nationale», a affirmé M. Ghouini. Concernant le volet économique, le président du mouvement a salué les mesures contenues dans la loi de finances 2019 (LFC 2019), dont le maintien du volume important des crédits accordés aux classes moyenne et vulnérable, tout en saluant le dégel de certains projets dans des secteurs importants tels que la santé, l'éducation et les travaux publics. Par ailleurs, il a estimé nécessaire la révision des prix, notamment des carburants qui ont augmenté lors du dernier choc financier induit par la chute des prix du pétrole depuis 2014, ajoutant que l'amélioration de la situation financière du pays ne justifie pas le maintien des prix actuels. M. Ghouini a déploré, dans le même temps, «l'absence de prémices» de réussite des investissements et le recours continu aux recettes des hydrocarbures. Dans le même contexte, M. Ghouini a appelé à l'implication des syndicats autonomes, notamment à large représentation, à l'avenir, dans les réunions de la tripartite «en vue d'éviter au pays davantage de pressions».