FNA : Égalité et justice

Le président du Front national algérien (FNA), Moussa Touati, a appelé, hier depuis Laghouat, à la dissolution de «toutes les assemblées populaires élues» et à aller vers «une période de transition» pour mettre fin à ce qu'il a qualifié de «dépassements et erreurs». Soulignant que l’action du FNA s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation «pour que le citoyen arrive à exercer sa souveraineté à travers ses élus, à tous les niveaux de responsabilité», M. Touati a rappelé que son parti «milite pour l’égalité et la justice». Dans ce contexte, M. Touati a plaidé pour les choix de son parti, affirmant que «le Front national algérien est un parti d’opposition qui appelle à l’édification d’un Etat où règne l’égalité, sans pour autant sortir du cadre de la Charte du 1er Novembre 1954».