Mouvement Ennahda : Attachement à l’état de droit

Le secrétaire général du Mouvement Ennahda, Mohamed Dhouibi, a affirmé hier à Skikda que la présentation d'un candidat du parti pour la présidentielle de 2019 est «tributaire de la décision de ses militants».

Présidant le congrès de wilaya du parti à la salle de cinéma Nadjma, M. Dhouibi a assuré que la décision de présenter ou non un candidat de son parti pour la présidentielle de 2019 «reste actuellement précoce» et sera tranchée par les militants du parti lors du 6e congrès national prévu du 16 au 18 novembre prochain à Alger.

Les prochaines élections présidentielles constituent «une échéance importante pour le parti», a considéré le responsable d'Ennahda, estimant que le prochain congrès sera l'occasion pour les militants d'exprimer leurs opinions sur la question en toute liberté, crédibilité et conscience.

Il a également affirmé l'attachement de son parti au principe de l'Etat de droit, sans lequel la porte sera grande ouverte devant la transgression des droits.