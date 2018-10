Parti de la victoire nationale : Consolider l’unité du pays

Le président du Parti de la victoire nationale (PVN), Mahfoudh Adoul, a mis l’accent, hier à Tizi-Ouzou, sur le rôle susceptible d’être joué par les militants de son parti, en particulier, et tout le peuple algérien en général, pour la consolidation de l’unité nationale et l’instauration d’un véritable Etat de droit dans lequel la loi sera respectée par tous. Intervenant dans un meeting populaire à la salle de la maison de la culture Mouloud-Mammeri de la ville des Genêts, le président du PVN a insisté devant les militants de son parti sur l’impérative nécessité de la préservation et la consolidation de l’unité du pays, afin de déjouer toute tentative visant à remettre en cause cet acquis chèrement payé par nos valeureux martyrs et moudjahidine durant la glorieuse Révolution de Novembre 1954. Mahfoudh Adoul a également indiqué que son parti a mis l’accent sur la nécessité de la consolidation de l’unité nationale, l’instauration de l’Etat de droit dans lequel la loi sera toujours au-dessus de tous et la justice sociale sera effective : le véritable cheval de bataille du Parti de la victoire nationale. Pour la réalisation de ces objectifs, le président du PVN a estimé que l’implication et la mobilisation des jeunes sont plus qu’impératives, d’autant que cette frange représente l’écrasante majorité de la société.

« L’édification de l’Algérie doit susciter l’implication de tous ses enfants, particulièrement sa jeunesse», a-t-il également insisté, rappelant les sacrifices consentis par les martyrs et les moudjahidine qui étaient dans leur écrasante majorité jeunes durant la glorieuse guerre qu’ils avaient livrée contre la colonisation. Par ailleurs, Mahfoudh Adoul a exhorté les militants de son parti à lutter pour que la loi et l’égalité soient toujours le fondement de tout pouvoir dans le pays.

Bel. Adrar