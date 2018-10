Parti des travailleurs : « La crise de l’APN n’est pas l’enjeu du moment »

«La crise à l’APN est une affaire interne entre des députés de certaines obédiences et leur président, elle n’est pas l’enjeu du moment», a indiqué, hier à Alger, la secrétaire générale du Parti des travailleurs (PT), Louisa Hanoune, qui s’exprimait, à l’ouverture de la rencontre des cadres des wilayas du Centre.

Mme Hanoune a demandé aux militants d’être au plus près de la société. «Nous devons être attentifs à tous les signes et à l’état d’esprit des citoyens dans ce contexte de crise économique et d’évolution politique», dira-t-elle.

La SG a rappelé la nécessité de la mobilisation de «tout un chacun» pour réussir l’opération de collecte de signatures «pour demander au Président de la République d’organiser l’élection d’une Assemblée nationale constituante». «Tout changement doit se faire par le peuple, c’est dans cette optique que notre parti se mobilise pour des solutions exclusivement nationales», a-t-elle réitéré. Mme Hanoune qualifie le débat sur la présidentielle de «biaisé, ce qui risque de créer une bipolarisation politique» ouvrant la voie « à un schisme au sein de la société». En parallèle à ses critiques acerbes à l’encontre de ceux «qui menacent les institutions politiques de l’Etat», la SG a souligné qu’ «il faut savoir raison garder pour l’immunisation de notre pays et dresser les remparts contre les ingérences étrangères» et face «aux différentes forces impériales qui veulent maintenir la pression et menacer la souveraineté».

La SG a fait savoir que le parti veille à conforter les mesures positives contenues dans le projet de loi de finances en présentant des propositions d’amendements, notamment «la hausse du budget de fonctionnement» ainsi que des propositions relatives à «la fiscalité ordinaire».

Tahar Kaidi