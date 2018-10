Algérie - Royaume-Uni : Pour un partenariat diversifié

Le Conseil d’Affaires algéro-britannique (ABBC), a organisé jeudi dernier, son diner annuel, à la Chambre des Lords à Londres, en présence du représentant de la Première ministre britannique pour le partenariat avec l’Algérie, Lord Risby, du ministre chargé de la région Mena, M. Alistair Burt, des ambassadeurs des deux pays ainsi que de nombreux patrons de groupes et d’opérateurs économiques,.

Une occasion qui aura permis aux parties présentes « de mesurer le long chemin parcouru par les relations algéro-britanniques ces dernières années et de se projeter dans un avenir des plus prometteurs » a déclaré l’ambassadeur d’Algérie, M. Amar Abba, repris par l’APS. Une vision partagée par Lord Risby, qui a d’emblée qualifié le partenariat entre l’Algérie et le Royaume-Uni de «remarquable», tout en affichant «sa conviction que les mécanismes et les jalons mis en place permettront à ce partenariat multiforme de continuer quelles que soient les circonstances». Le ministre chargé de la région MENA tout en réitérant «l’appui du gouvernement britannique au travail de fond qui se fait au bénéfice des peuples des deux pays» et pour pérenniser des liens bilatéraux qui remontent à 1580, lorsque le premier consul anglais, John Tipton, avait été en poste à Alger pour inaugurer les premiers rapports commerciaux, a tenu, par la même occasion, à souligner «l’engagement de son pays à approfondir les liens d’amitié et de coopération avec l’Algérie». Alistair Burt a rappelé à ce propos que les «deux pays ont lancé, sous l’impulsion de leurs dirigeants au plus haut niveau, «un partenariat stratégique dont l’objectif va au-delà des contingences sécuritaires» tant il «intègre aussi des objectifs économiques et une réflexion commune sur le développement des sociétés». Et d’ajouter que, «l’intérêt économique que suscite l’Algérie dans le monde n’est pas étonnant», le pays étant «une oasis de stabilité dans une région difficile" et offre des «grandes opportunités». Aussi, le ministre s’est dit convaincu que la coopération entre les deux pays «connaîtra à l’avenir un nouvel essor dans le cadre du redéploiement de son pays après le Brexit». Des perspectives confirmées par l'ambassadeur d’Algérie qui a mis en avant «les nombreuses opportunités offertes par le marché algérien, en raison de sa taille, 40 millions d’habitants, et de sa proximité avec l’Europe, particulièrement en cette phase cruciale de diversification de l’économie, induite par les exigences de l’après-pétrole ». Pour l’ambassadeur, «les succès en Algérie des grandes compagnies comme BP, Petrofac, GSK, Rolls Royce, Unilever, Satellite technology, Clarke Energy, M. Abba devraient inspirer d’autres compagnies». Intervenant lors de cette rencontre annuelle, l'ambassadeur du Royaume-Uni à Alger, «s'est dit impressionné par la vitalité de la société algérienne et par le rythme d’évolution de l’économie».

Il y a lieu de souligner que, la coopération bilatérale, entre les deux pays, ancienne de plusieurs décennies, en particulier dans le secteur de l'énergie, a connu une avancée grâce aux orientations du Président de la République qui a appelé les britanniques à renforcer la coopération économique avec l’Algérie dans le sillage de la politique de diversification économique prônée par l’Etat algérien. Et c’est dans ce sens que s’inscrit l’action du Conseil d’Affaires algéro-britannique visant à élargir le domaine de la coopération pour un partenariat diversifié et stratégique.

D. A./APS