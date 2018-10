Foire des produits algériens en Mauritanie : Arrivée de la caravane « Ponts de fraternité » à Nouakchott

La caravane algérienne «Ponts de fraternité», composée d’une dizaine de camions transportant différents produits de sociétés algériennes devant participer à la 4e édition de la foire des produits algériens, prévue à Nouakchott du 23 au 29 octobre, est arrivée, dans la nuit de vendredi, à la capitale Nouakchott.

Etaient présents à l’arrivée de la caravane, l’ambassadeur algérien à Nouakchott, Noureddine Khendoudi, le consul algérien à Nouadhibou et nombre de responsables mauritaniens. D’une superficie de 4.000 m², cette foire qui débutera lundi, verra la participation de 170 opérateurs économiques qui vont exposer différents produits. Elle offrira l’opportunité de renforcer la coopération entre l’Algérie et la Mauritanie et constituera un point de départ vers les marchés africains pour la consolidation de la solidarité entre nos pays voisins. Elle s’inscrit également dans le cadre d’un large programme visant à promouvoir les exportations hors hydrocarbures, conformément aux orientations données par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, au dernier conseil des ministres. Composée de 47 camions transportant des échantillons de la production nationale, d’une ambulance et de camions de maintenance et dotée d’un système de géolocalisation par satellite (GPS) pour suivre son itinéraire en temps réel, cette caravane a démarré d’Alger le 10 octobre pour arriver le 14 octobre au poste frontalier chahid Mustapha Ben Boulaid (Tindouf), après avoir parcouru une distance de 1.700 km à l’intérieur du territoire national. La caravane «Ponts de fraternité» a poursuivi son itinéraire à partir du poste frontalier de Tindouf vers la capitale Nouakchott, sur une distance de 1.800 km, soit 3.500 km parcourus depuis le 10 octobre. Selon une source du ministère du commerce, cette caravane sera suivie par un autre groupe de participants, des équipements et des produits (notamment périssables), qui seront acheminés par voie aérienne à partir de l’aéroport international Houari Boumediene d’Alger.