Centre anticancer de Draâ Ben Khedda : Opérationnel en mars 2019

Le centre anti cancer de Draa Ben Khedda, une quinzaine de kilomètres à l’ouest du chef lieu de wilaya de Tizi-Ouzou, sera opérationnel le mois de mars prochain, a annoncé hier le directeur local de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le professeur Abbes Ziri. Intervenant à l’ouverture des 7es journées nationales de pharmacie qu’abrite l’auditorium du CHU Nedir Mohamed de la ville de Tizi-Ouzou, le professeur Ziri a fait savoir que les travaux de réalisation de cinq services de cet établissement spécialisé, à savoir la radiothérapie, la curiethérapie, les consultations, la pharmacie et l’hôpital du jour sont achevés à 100/100 et la réception de la totalité de ce projet interviendra au plus tard le mois de mars de l’année prochaine. Le professeur a aussi indiqué que les séances de traitement par radiothérapie débuteront au mois de janvier ou au plus tard début février de la même année au niveau du service de radiothérapie de cet établissement de 150 lits. Le directeur local de la santé a aussi rappelé que des enveloppes financières importantes sont mobilisées pour l’équipement des différents services de ce centre anti cancer et pour la réalisation des établissements hospitaliers dans les localités d’Ouadhias, Bouzeguene, et Ain El Hammam. Le montant total mobilisé pour la réalisation du CAC de Draa Ben Khedda s’élève, selon le DSP, à pas moins de 6 milliards de dinars. Par ailleurs, le professeur Abbes Ziri a évoqué dans son intervention devant les professionnels invités pour animer ces journées nationales de pharmacie les difficultés auxquelles sont confrontés les pharmaciens désirant ouvrir des officines de pharmacie à travers la wilaya. Selon lui, sur plus de 500 demandes d’ouverture de pharmacie déposées par des professionnels en pharmacie, seules 29 demandes ont eu l’aval du conseil de l’ordre des pharmaciens cette année.

L’obligation de cinq mille habitants pour l’ouverture d’une officine de pharmacie constitue un des freins à la satisfaction des demandes exprimées en la matière, a-t-il expliqué, tout en rassurant que les officines existantes actuellement répondent aux demandes en médicament des citoyens. Sur un autre volet, le DSP de Tizi-Ouzou a dénoncé les pratiques de certains distributeurs de médicaments au niveau de la wilaya qui font recours à la vente concomitante de leurs produits, une pratique interdite par les lois du pays. Des mises en demeure ont été adressées à ces contrevenants, a-t-il assuré, en menaçant ces derniers de représailles allant jusqu’à la fermeture de leurs établissements s’ils persisteraient dans l’imposition de cette vente concomitante.

Bel. Adrar