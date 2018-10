Lait de chamelle : Entre nutrition et vertus

Le lait de chamelle (dromadaire), l’un des régimes alimentaires nomades, constitue aussi bien un élément important dans leur chaîne alimentaire, qu’un moyen de survie, puisqu’il peut leur permettre de résister environ un mois, uniquement à l’aide de ce breuvage, si la nourriture venait à leur faire défaut. Fort de sa vigoureuse constitution en protéines à potentiel antimicrobien élevé, le lait de chamelle contient également des nutriments essentiels pour subvenir aux besoins alimentaires au quotidien. Aliment très nutritif, ce liquide recèle un important taux d’acides linoléiques, essentiels à l’équilibre nutritionnel. Sa richesse calorique est d’autant plus confortée par les diverses vitamines que ce lait renferme : vitamine C, B2, vitamines liposolubles E et vitamine A, ainsi que des sels minéraux.

Autant de composantes qui en font un régime alimentaire, dont les vertus ont un impact direct et bienfaisant sur le corps humain, tout en contribuant, d’une manière efficace, à une certaine immunité physique, contre bien des risques pathologiques. Ainsi, le lait de chamelle permet de renforcer le système immunitaire, tout en prévenant et en soulageant des maladies de type auto-immune, dont nous citerons la recto-colite-hémorragique et la maladie de Crohn. Celui-ci agit également sur le diabète, en provoquant ce qui est appelé couramment le pouvoir prophylactique. Des études ont aussi démontré son pouvoir à soulager les problèmes d’allergies chez les enfants. Autant de vertus auxquelles viennent se greffer son attaque contre le virus de l’hépatite C, ainsi que l’effet bénéfique, comme suscité, auquel le lait de chamelle frais contribue, pour diminuer la glycémie, chez les diabétiques. Et puis, spirituellement parlant, le lait de chamelle n’est-il pas cité dans le Coran comme «un don pour les affamés ainsi qu’un remède salutaire pour contrer les maladies».

Entre nutrition et vertus, le lait de chamelle possède des effets médicinaux, aussi bien thérapeutiques que nutritionnels, dont la commercialisation, encore timide certes, ne ferait qu’ajouter une plus value à bien des remèdes contre certaines maladies, provenant de la consommation de lait.

Ramdane Bezza