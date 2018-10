Maladies de la peau : le Psoriasis n’est pas contagieux

Comment vit-on avec une maladie chronique invalidante de la peau qui fait souffrir, qui stigmatise et qui isole ? Comment optimiser le parcours de soins, dès l’enfance à l’âge adulte ? Comment réduire les discriminations liées à ces pathologies ? Comment sont-elles prises en charge aujourd’hui ?

Autant de questions, abordées lors d’une journée de formation sur deux inflammations importantes à savoir le psoriasis et l’urticaire. Organisée mercredi dernier par Norvartis Pharma à l’hôtel A.Z à Vieux Kouba, à l’occasion des Journées mondiales de ces deux maladies chroniques qui ont lieu en ce mois d’octobre, cette rencontre scientifique a été animée par le professeur Farid Aït Belkacem, chef de service dermatologie au CHU Mustapha-Pacha, qui a longuement insisté sur le caractère chronique de ces deux pathologies qui ont «un impact direct» sur la vie du patient de par leur «chronicité» et leurs «répercussions physiques, sociales et même psychologiques».

«Les maladies psoriasiques demeure un véritable fardeau pour le patient, le médecin et la société. Bien que certains pensent que cette pathologie n’a que des répercussions esthétiques, le psoriasis est une inflammation qui ne touche pas que la peau. Dans sa forme sévère, la maladie peut avoir de lourdes conséquences sur la qualité de vie du patient», a-t-il expliqué.

Cette maladie chronique qui ne se guérit pas, on ne peut donc jamais être certain que les poussées ne reviendront plus, touche 2 à 2,5 millions de la population mondiale et environ huit cents mille (800.000) à un million de la population algérienne. Par contre l’urticaire, qui est aussi une maladie de la peau chronique fréquente et même invalidante, représente selon les données épidémiologiques, une incidence qui oscille entre 0,1 et 0,5% de la population générale. Ce dernier est dû, selon le conférencier, à un dysfonctionnement des mastocytes, petites cellules principalement présentes au niveau de la peau et des muqueuses. «Cette maladie se manifeste de façons variées par des plaques rouges, des papules sur la peau, des démangeaisons et des œdèmes sur la peau qui peuvent être impressionnants mais jamais graves». Et d’ajouter «l’urticaire une maladie chronique qui survient et qui peut disparaître sans raison identifiée. Si elle est qualifiée de bénigne, elle a cependant un impact très important sur la qualité de vie des malades», a-t-il révélé.

Pour ce qui est des maladies psoriasiques à support génétique et inflammatoire, le Pr Ait Belkacem précise que ces dernières apparaissent généralement en plaques rouges écailleuses. «Cette pathologie incurable et multifactorielle n’est pas sans conséquences sur la vie quotidienne des patients». Et d’ajouter «une chose est certaine cette maladie n’est guère contagieuse».

Informer, sensibiliser et expliquer

Le Pr Ait Belkacem relève que cette pathologie est associé à de nombreuses idées reçues dont il est important de discuter avec le patient. «Le psoriasis n’est pas une maladie contagieuse, il ne se transmet pas. Dans 80% des cas, les traitements fonctionnent, cependant c’est une maladie chronique dont on ne guérit pas, mais l’objectif des traitements est de diminuer les crises, d’atténuer les symptômes pour qu’ils deviennent acceptables par le patient, voir même de les faire disparaître», a-t-il précisé. Concernant les causes principales de cette pathologie, l’orateur précise que le facteur génétique joue un rôle non négligeable dans son apparition ajouté au stress et la prise excessive de médicaments. «Des études ont montré qu’il y a une trentaine de molécules qui peuvent être incriminés», dira le Pr Aït Belkacem, tout en insistant sur les lésions dues au psoriasis et sont visibles au niveau de toute la surface corporelle (mains, paumes, coudes, genoux, pieds, dos...). En fait, cette pathologie affecte, dans certains cas, les articulations périphériques (mains, coudes, genoux), ainsi que les articulations du bassin et de la colonne vertébrale. «Le psoriasis au niveau des paumes ou des pieds provoque de la gêne et bloque parfois la locomotion du patient», explique-t-il.

Le Pr Ait Belkacem n’a pas omis de relever au passage les comorbidités de cette maladie qui très sont importantes. Des personnes souffrant de psoriasis risquent d’avoir plusieurs maladies chroniques telles les complications de tension artérielle, le diabète, l’inflammation du colon, le rhumatisme... «Cette maladie risque de provoquer des maladies liées au tube digestif, elle augmente les facteurs de risque cardiovasculaire (obstruction d’artères), elle peut s’associer à un rhumatisme inflammatoire chronique caractérisé par des arthrites et une atteinte d’une région particulière de l’articulation où s’insèrent les tendons, les ligaments et la capsule articulaire. Il se manifeste par des atteintes à la fois axiales (enthésite de la colonne vertébrale, des sacroiliaques ou du calcanéum) et des arthrites périphériques (avec à la fois ostéolyse et reconstruction osseuse)». C’est dire la gravité et la chronicité de cette maladie.

Du côté des traitements, le Pr Ait Belkacem insiste sur le diagnostic précoce et le partenariat entre médecins dans le traitement du patient. Il précise par ailleurs que l’arsenal actuel ne permet pas de soigner la maladie, seulement de la freiner. Dans les formes mineures à modérées, des crèmes dermocorticoïdes réduisent l’inflammation. D’autres, dérivées de la vitamine D ou de la vitamine A (rétinoïdes), régulent la prolifération et la différenciation cellulaire.

Il évoque aussi l’effet bénéfique des rayons ultraviolets qui est connu depuis longtemps. «Dans les psoriasis sévères, les UVA de la puvathérapie ont un peu fait place aux UVB sélectifs qui réduisent l’agressivité des lymphocytes T, et devraient peut-être intervenir plus tôt, avec les limites liées au risque de cancer cutané».

Parent pauvre de la politique nationale de la santé

Ces formes sévères relèvent d’un traitement oral. Faut-il rappeler à cet effet l’appel des dermatologues qui plaident pour que les maladies de la peau, considérées jusque-là comme le parent pauvre de la politique nationale de la santé, changent de statut. Elles méritent, le Pr Ait Belkacem une considération particulière en termes de prise en charge du moment qu’elles ont un impact direct sur la vie quotidienne du patient. Sur un autre plan, les intervenants ont relevé la nécessité d’élargir la liste des traitements éligibles au système de remboursement de la Sécurité sociale «bien qu’elle soit prise en charge par la Cnas, mais il existe encore des molécules non remboursables. Des malades utilisent certaines thérapies à usage local ou général, qui ne sont pas systématiquement remboursées par la Cnas».

Pourtant en 2014, lors de sa 67e Assemblée Mondiale de la Santé, les états membres de l’OMS ont adopté une résolution sur le psoriasis. Cette dernière reconnaît la pathologie psoriasique comme étant «une maladie chronique, non contagieuse, douloureuse et invalidante, pour laquelle il n’existe aucun traitement de guérison». La résolution reconnaît aussi le fardeau psycho-social de la maladie. Elle admet que la plupart des patients souffrent d’un manque de reconnaissance et d’un accès insuffisant aux traitements. Il est temps pour l’Algérie de prendre en charge sérieusement cette question, car la peau est la surface sur laquelle se reflète tout ce qui se passe dans nos organes internes. Elle nous parle à travers certains symptômes, qui sont des signes avant-coureurs de certaines maladies graves.

Sarah Sofi