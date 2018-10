Rencontre avec Amin Zaoui : « Je suis optimiste pour le lectorat en Algérie »

Dans une conférence au forum Le Courrier, le romancier Amin Zaoui a abordé plusieurs questions de l’actualité littéraire et intellectuelle en Algérie.

De prime abord, Amin Zaoui a rendu un vibrant hommage à l’ancienne maison d’édition étatique, la SNED, pour le travail accompli pendant des décennies au service de la lecture et de la culture, tout en déplorant la fin de cette époque qui a engendré l’anarchie du fait que le chantier de la lecture est vierge en Algérie. «Dommage nous n’avons pas fait l’histoire de la SNED, une institution importante de l’industrie du livre qui a marqué de belles pages de l’édition éditoriale post-indépendance. Même si le capitalisme du livre impose sa loi à l’échelle internationale, je pense que nous aurions dû garder ce géant du livre», a-t-il déploré, vu l’absence de cette grande machine éditoriale, formatrice de toute une génération et référence intellectuelle et culturelle. «Le paradoxe de l’époque de la SNED était la présence d’un parti politique unique mais on avait une grande diversité du livre, c’était une vie livresque à l’aise, ouverte et plurielle. La période de la SNED a fait émerger de grandes plumes comme Yasmina Khadra, Tahar Ouatar, Ali Arar et Abdelmadjid Benhedouga», a-t-il ajouté.

Au sujet des éditeurs actuels, Amin Zaoui a fait preuve d’optimisme face au professionnalisme d’une dizaine d’éditeurs qui font un travail de fond. «On compte plus de 600 maisons d’éditions en Algérie, hélas ce grand nombre a fait l’anarchie de l’industrie livresque, beaucoup ne font pas de travail de diffusion. Sur l’esthétique du livre et la qualité du papier, des éditions comme Barzakh, qui a présenté à l’international des auteurs comme Kamel Daoud ou Kaoutar Adimi, Apic qui creuse dans la littérature africaine, Casbah dans le livre d’histoire ou encore Chihab excellent. Ces éditeurs ont mis en valeur le livre et l’auteur algérien au concert des nations», a-t-il souligné.

Pour ce qui est de la question du lectorat, Amin Zaoui s’est dit très optimiste par rapport aux constats qu’il a faits lors de ses nombreuses visites périodiques dans l’Algérie profonde. «Je me déplace souvent dans différentes régions du pays et je constate que les gens lisent énormément, j’ai été récemment à Bouzguel, à Mascara, à Bousaâda et à Bejaia, je constate qu’il y a beaucoup de lecteurs voraces. Comme on dit, le bon livre trouve toujours un lectorat», a-t-il lancé.

Pour lui, l’avantage de l’Algérien est le fait d’être lecteur en trois langues, à savoir l’arabe, le français et l’amazigh, Amin Zaoui a fait l’analyse des trois lecteurs de ces langues, à commencer par la littérature berbérophone, passée de la culture folklorique à la culture de la cité et de l’esthétique. «La littérature amazighe est passée de l’acte du soutien et de militantisme à l’acte de la lecture, de la traduction et de l’édition, j’ai vu récemment les merveilles d’Ernest Hemingway, de Jibran Khalik Jibran et de William Shakespeare traduits en kabyle, c’est un signe d’avancement, notamment avec l’émergence de plusieurs plumes créatives», a-t-il souligné avant de parler de la curiosité du lecteur francophone et de son ouverture sur le monde. «Le lecteur francophone est un lecteur populaire, contrairement à d’autres pays arabe comme le Liban ou le Maroc où le lectorat francophone est souvent constitué de la bourgeoisie ou de l’élite, en Algérie, les étudiants et la jeune génération sont francophones. Le lecteur francophone est curieux, il fait beaucoup d’effort, à travers le livre en français, le lecteur cherche comment contacter le monde, comment aller vers l’autre», a-t-il noté.

Pour Amin Zaoui, le lecteur arabophone a été piégé pendant la dernière décennie du siècle dernier dans le livre de propagande et de l’extrémisme. «Le lecteur arabophone avait cette image de lecteur de lumière, de gauche pendant les années 1980 avant l’avènement du livre de propagande à partir de 1985, ces livres ont endoctriné et ont fait du lecteur arabophone de 1985 à 2000 un lecteur du livre religieux», a constaté l’auteur du Dernier juif de Tamantit.

Revenant sur son dernier roman El Khilan (les copains) dont la sortie de la version arabe est prévue pour la 23e édition du Salon international du livre d’Alger et la version francophone pour le mois de janvier, Amin Zaoui est revenu sur le destin croisé de trois personnalités ayant marqué l’histoire de l’Algérie. «J’ai mis en avant la vie et les pensées d’Ahmed Zabana, de Fernand Iveton et de Maurice Audin. J’ai travaillé sur les personnalités et non pas sur les biographies de ces trois copains de confessions différentes, musulmane, chrétienne et juive qui sont devenus copains au service de la même cause», a-t-il déclaré.

K. B.