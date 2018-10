Ayant donné plus de 400 chansons au répertoire national : Vibrant hommage à Ouazib Mohand Ameziane

Auteur-compositeur-interprète de pas moins de 400 chansons pour le répertoire kabyle, Ouazib Mohand Ameziane a bercé plusieurs générations lors de ses 47 ans de production d’une musique exaltante. Un vibrant hommage lui a été rendu vendredi dernier, au palais de la culture Moufdi-Zakaria, par l’Office national des droits d’auteur et droits voisins (ONDA), en partenariat avec Maria Productions.

En présence d’un nombreux public, un orchestre virtuose et une chorale talentueuse, dont certaines voix féminines ont gratifié les mélomanes de la chanson kabyle de plusieurs titres de cette musique poétique, Ouazib Mohand Ameziane a fait sensation en interprétant un florilège de ses merveilles qui ont bercé plusieurs générations pendant 47 ans de créativité. A commencer par Thamourthi, chanson écrite le 18 février 1994 à Ain Nadja sur la décennie rouge qui a ensanglanté l’Algérie. «Je suis très ému par cet hommage qui me rapproche encore une fois à ce qui m’était cher pendant cette longue aventure, à savoir le public», a-t-il lancé sous un tonnerre d’applaudissement. Chanteur de beauté et d’amour, de paix et de tolérance, Ouazib Mohand Ameziane a œuvré pendant toute sa vie à une culture de paix et de réconciliation, de partage avec la jeune génération ainsi que de créativité poétique et mélodique.

«C’est avec un grand plaisir que nous avons organisé cet hommage, amplement mérité à mon ami Ouazib Mohand Ameziane qui s’est engagé toute sa vie au service de la chanson kabyle, et qu’il a continué son chemin tranquillement, avec beaucoup de productions en Algérie et à l’étranger», a souligné Sami Ben Cheikh El Hocine, directeur général de l’ONDA.

Né en 1958 à Bounaamane, dans la daïra d’Iwadhiyen, d’une famille révolutionnaire, Ouazib Mohand Ameziane a commencé sa carrière artistique en 1974. Relevé au grand public grâce à l’émission radiophonique « Micro cache » de Mejahed Mouhoub lors d’un concert associatif organisé dans la salle de cinéma de Birkhadem à Alger, il fréquente par la suite des grandes voix de la radio Chaîne 2, telles que Si Smail, Mejahed Mouhoub et Kaci Tizi-Ouzou qui a pris en main la carrière artistique de Ouazib. Après une expérience au théâtre radiophonique avec les artistes Nouara, Djamila, Drifa, Mhenni, Amar Ouyacoub, Bouaraba et Arezki Nabti, il est pointeur en 1978 dans l’émission «Les chanteurs de demain», et c’est dans ce cadre qu’il a fait connaissance avec Matoub Lounès. Il est incorporé juste après dans les rangs de l’Armée nationale populaire pour accomplir son service national où il compose pendant les dernières semaines de son service l’une de ses meilleures chansons Ayidurar.

Depuis son enfance à ce jour, Ouazib continue à être le militant de la chanson amazigh, il a fait partie des associations culturelles et du mouvement associatif où il a connu des grandes figures comme Bessaoud Mohand Arab, Mohand Ouharoun et Bahbouh Lahcen.

Kader Bentounès