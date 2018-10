Festival international de musique : Amitié éternelle entre l’Algérie et la chine

Après sept nuits de musique symphonique, la VIe édition du Festival culturel international de musique symphonique — où quinze pays ont participé, avec la Russie comme invitée d’honneur — a pris fin. Plus de 9.800 spectateurs ont assisté à la présentation d’un programme de haute tenue, riche et varié.

En effet, la VIe édition du festival international de la musique symphonique a baissé les rideaux du majestueux théâtre de l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïeh, dans la soirée de vendredi dernier, devant un public débordant. La cérémonie de clôture a été marquée par la présence de quelques représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie. Cette dernière soirée a été réservée à l’Orchestre Philharmonique du Grand théâtre de Shenzhen, une importante délégation représentant la Chine. Affichant salle comble, comme à chaque concert, la cérémonie de clôture du festival était une occasion de mettre en avant le deuxième orchestre professionnel nommé en l’honneur de sa plate-forme de représentation après la China NCPA Orchestra. Cette soirée, riche en émotion, a été marquée par la distinction de plusieurs personnalités du monde musical. Il s’agit de Lotfi Saïd, Farid Belouardi, Golnara Bouyagoub, Rabah Kerboua et Walid M’rabet. La dernière soirée de cette VIe édition, qui a connu un succès inimaginable auprès du public algérien, a été animée par l’Orchestre Philharmonique du Grand théâtre de Shenzhen dirigé par le chef d’orchestre Jiannan Sima et les voix étoffées qui l’ont accompagnés sur scène, à savoir la soprano Lilin Liu et le ténor Teng Ma.

Ce festival d’envergure international, qui s’est ouvert le 13 du mois en cours, est devenu un rendez-vous incontournable des artistes de renommée mondiale. A l’instar de l’Algérie, pas moins de quatorze nationalités ont pris part à ce carrefour des notes musicales. Ces pays ont été représentés par leurs prestigieux orchestres, il s’agit, entre autres, de l’Afrique du Sud, la Chine, l’Espagne, l’Ukraine, la Corée du Sud, le Japon, et bien d’autres qui étaient à l’honneur.

Il y a lieu de noter, enfin, que les soirées étaient programmées à l’Opéra d’Alger ainsi qu’au niveau du cinéma l’Afrique et des «Master Class à l’INSM».

Le «Master Class» est une rencontre entre étudiants et professionnels de la musique symphonique. Une semaine de brassage de musique fusionnée était l’opportunité de la bonne oreille et des gourmands de la symphonie universelle. Il y a lieu de noter, enfin, que pas moins de 9.800 personnes ont fait partie de cette aventure lyrique distinguée par le professionnalisme pointé du commissaire du festival, M. Abdelkader Bouazzara, l’on a pu constater la parfaite organisation. Ainsi, les présents de l’Opéra d’Alger ont été sous le charme lors de la cette dernière soirée de la VIe édition du festival culturel international de la musique symphonique à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïeh. Nous attendant avec impatience la prochaine édition.

Sihem Oubraham