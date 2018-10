Grand angle : La vérité, pas toute la vérité

Pour 389 milliards de dollars tout devient crédible. Embarrassé par l’affaire Khashoggi et les derniers aveux de Ryad, le président américain ne perd par le nord ni le sens des affaires pour autant. Bien droit dans ses pompes, il n’a pas hésité, un seul instant, tout au début de cette affaire, à confirmer haut et fort que pour rien au monde il ne laisserait filer les juteux contrats déroulés devant lui lors de sa visite, surmédiatisée, dans le royaume saoudien. Pour près de 400 milliards de dollars de contrats, souper avec le diable n’aura pas un goût de soufre. Après avoir promis un «châtiment sévère» au royaume s’il s’avérerait effectivement responsable. Pour l’instant, on évoque une rixe dans le consulat qui est à l’origine du drame, et donc l’œuvre de personnes isolées qui auraient mal agi. Trump a exclu toute conséquence sur la bonne marche des affaires entre les deux pays. « Business is Business ». Face aux caméras de la chaîne CBS, le locataire de la Maison-Blanche s’est montré intransigeant. « Je vais vous dire ce que je ne veux pas faire. Boeing, Lockheed, Raytheon, je ne veux pas nuire aux emplois. Je ne veux pas perdre une commande pareille», a-t-il ajouté, estimant qu’il y avait «d’autres moyens de punir». Comment faire l’impasse sur plus de 9,5 milliards de dollars rien qu’avec l’avionneur Boeing. La realpolitik justifie ainsi tous les dérapages… et, dans ce cas précis, le mot est faible. Car d’après des responsables turcs, c’est loin d’être une simple rixe. Ils affirment que Jamal Khashoggi a été assassiné par un commando spécialement envoyé de Ryad. Ali Shihabi, directeur d’un centre de réflexion considéré comme proche du pouvoir à Ryad, a donné une autre version: «Khashoggi est mort d’un étranglement lors d’une altercation physique, pas d’une rixe à coups de poing». Plus tard, le ministère de l’Information saoudien a affirmé que les discussions au consulat avaient pris «une tournure négative» entraînant une bagarre qui a conduit à la mort de Khashoggi et à une «tentative» par les personnes qui l’avaient interrogé de «dissimuler ce qui est arrivé». Alors, assassinat ou meurtre ? Contrairement au meurtre simple, l’assassinat est un meurtre aggravé. La déclaration du porte-parole du parti AKP du président Erdogan, faite hier, jette encore le trouble sur les véritables circonstances de la mort de l’éditorialiste du Washington Post. «La Turquie va révéler tout ce qui a pu se passer. Personne ne devrait avoir le moindre doute sur ce point», a- t-il déclaré. Mais ne gageons de rien, le sacro-saint devoir de vérité restera une chimère qui pimentera l’histoire de l’humanité à jamais. Les zones d’ombre persisteront ainsi que les non-dits. Et malgré toute la bonne volonté, on n’aura que la vérité… pas toute la vérité.

M. T.