Comores : La crise s’amplifie

Le gouvernement des Comores exige un retour à la normale d’ici lundi à Mutsamudu, capitale de l’île d’Anjouan, où des rebelles retranchés dans le centre-ville n’ont jusqu’à présent pas donné suite à une offre d’immunité en échange d’une remise de leurs armes, a déclaré hier le principal négociateur gouvernemental. «Quelle que soit l’issue des négociations, lundi, il faut que la situation redevienne normale à Mutsamudu, que la circulation soit libre dans la ville et sur toute l’île», a déclaré à l’AFP le ministre de l’Education, Mahamoud Salim Hafi, qui conduit les négociations avec les rebelles engagés depuis le début de la semaine dans des affrontements avec l’armée comorienne qui ont fait trois morts. «Toute personne qui n’est pas concernée par cette affaire devra d’ici là avoir quitté la médina», a-t-il dit, dans l’anticipation d’une possible intervention des forces de sécurité qui ont reçu des renforts jeudi. Un message par mégaphone à l’adresse de la population de la médina, le centre historique fait de ruelles entrelacées, est prévu dans les heures à venir. Selon le ministre, les rebelles n’avaient toujours pas déposé leurs armes samedi matin malgré l’offre faite la veille et les négociations semblaient s’enliser. Le climat politique s’est dégradé aux Comores depuis le référendum constitutionnel du 30 juillet dernier. Ce scrutin aux allures de plébiscite (92,74% de oui) a renforcé les pouvoirs du président Azaku Assoumani, l’autorisant à accomplir deux mandats successifs au lieu d’un. Depuis 2001, la présidence était attribuée tous les cinq ans à un représentant de l’une des trois îles du pays (Grande-Comore, Anjouan et Mohéli). Il était prévu qu’Anjouan prenne la prochaine présidence. Mais le président Assoumani, élu en 2016, a annoncé son intention d’organiser un scrutin présidentiel anticipé l’an prochain, ce qui lui permettrait de remettre les compteurs électoraux à zéro et de régner sur l’archipel, en cas de victoire, jusqu’en 2029.