Festival de Sulaymaniya (Irak) : échec du Maroc à censurer un film sur le Sahara occidental

Le Maroc n’a pas accepté la projection d’un film documentaire sur le conflit du Sahara occidental, et il voulait que sa projection soit censurée, lors du festival international du film de Sulaymaniya (SIFF) en Irak, ce que l’a incité à adresser «une note à l’ambassade irakienne à Rabat», ont rapporté hier des médias. Le documentaire intitulé 3 Stolen Cameras (trois caméras volées) est «une histoire sur la rupture d’une censure absolue, avec des séquences uniques provenant d’une région dans laquelle les autorités marocaines ont réussi à mettre en place un blocus quasi total des médias», a expliqué la direction du festival. Selon le média kurde Rudaw, «l’ambassadeur irakien à Rabat a été convoqué par le gouvernement du Maroc», citant Danar Omer, directeur artistique du SIFF.

«L’ambassadeur irakien Ziyad Khalid Abd Ali m’a contacté à ce sujet, disant que le film était interdit et demandant pourquoi nous l’avions présenté. Nous avons expliqué (...) qu’il s’agit d’un film documentaire et que sa projection est donc normale», confie ce responsable du festival. «L’information sur la projection du film a circulé. Le directeur chargé du Moyen-Orient au sein du ministère des Affaires étrangères a donc contacté, par téléphone, l’ambassadeur irakien. Ce dernier a insisté pour rencontrer le directeur (du festival) pour expliquer davantage la situation», poursuit-on. Le documentaire a été primé «meilleur film documentaire» à cette 3e édition du SIFF, qui s’est déroulée du 10 au 16 octobre.