Cyclisme : Championnats d’Afrique et Arabe de BMX L’Algérie avec deux représentants au Caire

Les cyclistes Adel Aïchaoui et Abdelwahab Merah représenteront l'Algérie aux prochains Championnats d'Afrique et Arabe de BMX, prévus début novembre prochain au Caire (Egypte), a appris l'APS, vendredi dernier, auprès de la Fédération algérienne de cyclisme (FAC). "Le choix s'est porté sur ces deux cyclistes pour leur maîtrise du VTT (vélo tout terrain, ndlr) et leurs aptitudes à participer à ces deux compétitions" a précisé l'instance fédérale. Le BMX est en effet une discipline nouvelle sur le continent africain et dans le monde arabe. Les prochains Championnats, au Caire, en seront d'ailleurs les premières éditions. Les championnats arabes auront lieu du 3 au 7 novembre et ils seront immédiatement suivis des championnats africains, qui se dérouleront les 9 et 10. Animés par la volonté de développer cette discipline en vogue aux Etats-Unis, la Confédération africaine de cyclisme et l'Union arabe de cyclisme (UAC) se sont entendues pour la mise sur pied de cette épreuve à même de vulgariser le BMX, une spécialité ouverte aux plus de 15 ans en raison des risques qu'elle comporte.