JSK : Les canaris patinent

La JS Kabylie reste invaincue, en dépit d’une prestation moyenne à Oran, de l’avis même de son entraîneur, Franck Dumas. Grâce à ce nul (0-0), les Canaris se maintiennent à la première place du podium à ex-æquo avec l’USMA, tenue en échec par l’USMBA (2-2).

Sans sortir un grand match, la JS Kabylie est restée invaincue ce vendredi face au MCO à Oran (0-0).

« Aujourd’hui, on a été moins volontaires et moins performants que d’habitude. Il y avait plus de volonté manifeste chez l’adversaire. Ce qui est positif c’est que même en étant moyen, nous arrivons quand même à grappiller des points. C’est toujours rassurant et de bon augure pour la suite », a déclaré l’entraîneur de la JSK à la fin du match.

Son président, Cherif Mellal s’est montré moins enthousiaste à la fin du match, estimant que la JSK « est passée à côté d’une victoire. Ce n’est pas le président qui parle mais l’entraîneur. Je trouve qu’il y avait largement de la place pour une victoire », a déclaré de son côté le boss kabyle.

En tous les cas, ce nul reste bon à prendre pour les Canaris qui profitent de la contre performance de l’USMA qui s’est faite rejoindre au score par deux fois par l’USMBA (2-2) pour se consolider en tête du classement à ex-æquo avec les Rouge et Noir.

La JSK aura l’opportunité d’améliorer son goal-average lors de la 12e journée à l’occasion de la réception du CSC. Cette rencontre sera marquée par l’absence de l’attaquant nigérien Uche, suspendu pour cumul de cartons. Franck Dumas pourrait néanmoins compter sur le retour de Abdoul Fiston, ménagé contre le MCO en raison d’une blessure à la cuisse.

Amar B.