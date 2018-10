Dans la lucarne : La FAF veut tout investir

Il est clair que la défaite des verts, à Cotonou, a fait des «remous» du fait que personne ou peu avait pensé à une contre-performance contre le Bénin, une équipe qui a toujours été accessible à notre équipe nationale. C’est vrai que le «choc» de la défaite a jeté un «coup de froid», mais sans que les algériens ne perdent la «boussole». C’est vrai que le président de la FAF, Zecthi, était au Bénin. Il est revenu afin d’assurer et gérer les affaires courantes de son institution, mais aussi du football national. Il est vrai que nos clubs de la Ligue1 sont toujours en butte à des ennuis financiers qui les bloquent quant à leur épanouissement, mais… Ce que l’on constate qu’il y a une certaine embellie, ces derniers temps, sans qu’elle ne soit généralisée à tout le monde. C'est-à-dire que tout est en fonction de ce que peut faire l’environnement direct du club. C’est une question, faut-il le répéter, des hommes qu’on a entre les mains. Le CRB, il n’y a pas longtemps, était voué aux gémonies. Il n’arrivait pas à bien “s’amarrer” aux équipes jouant les premiers rôles. Aujourd’hui, il traîne la patte avec seulement trois points au compteur. Ce qui est très compromettant quant à la « survie » de ce club en Ligue1. Sa victoire inattendue devant le NAHD, sur le score de 2 à 0, lui a redonné espoir. Les efforts effectués par les uns et les autres, et notamment certains qui aiment ce club né après l’indépendance, ont permis, plus ou moins, à la situation de se décanter. En effet, avec le «débarquement» de l’entreprise « Madar Holding, qui a pris à hauteur de 67% des actions de la SSPA/CRB, on peut dire que la clarté est devenue palpable dans ce club. Face à cette situation et au cours de la dernière entrée en scène de Zetchi, le président de la FAF, il faut dire que nos clubs doivent avoir des investisseurs sérieux qui ont un projet à long terme. Une initiative que Zetchi veut encourager à ce qu’elle soit étendue aux autres clubs. La JSK, par exemple, a aussi son sponsor, Cosider. Il s’agit d’un apport certain pour ce club du fait qu’il peut donner un véritable « coup à la souricière ». C'est-à-dire que les ennuis financiers seront plus ou moins effacés à court ou long terme, même s’il n’a pas signé pour une longue période. D’autres sponsors aussi font de leur mieux pour aider le football national, à l’instar d’Ooredoo. Lorsqu’on parle de plus de 6 milliards, c’est une somme assez rondelette qui peut aider le club à résoudre ne serait-ce temporairement certains problèmes liés à l’argent. C’est vrai qu’il faut que nos clubs soient basés sur du solide, mais... C’est du moins ce que l’on comprend à partir du souci manifeste affiché par Zecthi. Cela ne peut que réjouir du fait que le « message » est clair. Pour eux, la FAF veut une main mise sur nos clubs du fait qu’elle les pousse à suivre cette voie comme si elle est incontournable. Ailleurs, la FFF n’a pas à s’immiscer dans les affaires courantes de clubs ou de leur imposer un investisseur quelconque. Tout se fait selon le club professionnel donné. S’il n’arrive pas à suivre la bonne marche de la compétition en haut niveau, il est voué tout simplement à disparaître. C’est un peu la logique du professionnalisme lui-même. Cela mérite que nos clubs lui trouvent une réponse durable !

Hamid Gharbi