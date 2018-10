Ligue 1 (11e journée) : Le CRB renaît de ses cendres

Cette onzième journée de Ligue1 a valu par la très bonne réaction des belouizdadis qui sont venus, en fin du compte, à bout d’une équipe du NAHD en nette régression lors de ses deux dernières sorties. Il faut dire que l’embellie du CRB vient du fait que la situation administrative s’est nettement améliorée avec l’arrivée de Madar Holding en tant qu’investisseur du club.

De plus, il y eut aussi le retour d’anciens dirigeants, mais aussi d’anciens joueurs, à l’instar de Malek, Kouici, Kalem et bien d’autres. Par conséquent, sur le « ground » du stade du 5-Juillet on avait vu une autre équipe du CRB, très volontaire et qui avait réussi à prendre à la gorge une équipe du NAHD qui se croyait hors d’atteinte. Il y eut d’abord le but de Djerrar, puis en fin de seconde mi-temps de Chatal qui exécutera sans broncher un penalty victorieux. Cela fait longtemps que les rouge et blanc n’avaient pas gagné contre le NAHD. Par ce succès, le CRB porte son pactole à six points. On peut dire que l’équipe est relancée. A Oran, la JSK a été stoppée par une très bonne équipe oranaise du MCO qui avait enregistré la nomination à la barre technique de Omar Belatoui. Ils ont failli remporter une victoire qui pourrait améliorer sensiblement leur position actuelle au classement général. La solidité de la défense de la JSK en a décidé autrement.

A Béchar, la JSS a été tenue en échec par une très bonne équipe du PAC. Elle avait même failli perdre si ce n’était l’égalisation sur le fil de Djallit. Car, faut-il le rappeler, les locaux étaient menés suite à un deuxième but de Zorgane, le fils de l’ex-joueur de l’ESS et de l’équipe nationale. Ce nul ne fait pas les affaires des deux équipes. Toujours est-il, le PAC ajoute un précieux point dans con compteur.

Dans le cadre de la mise à jour du championnat national de Ligue1 (6e journée), l’USMA a raté de prendre en solo les rênes et avec une copieuse avance sur la JSK, elle qui avait mené sur le score de 2 à 0. Le dernier quart d’heure de la partie lui fut fatal, puisque les abassis égalisent par Bouda avant que Bouayad n’égalise, à la stupeur générale dans le camp usmiste. Notons que l’USMA compte un match en moins contre l’ESS au stade du Bologhine. Ce qui pourrait lui permettre de faire un sans faute à Bologhine. On est encore loin de la décantation !