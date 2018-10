La journée hommage de l’ONJSA à feu Abdou Seghouani : Le Ministre de la communication assure la famille du défunt de son soutien

Il est parti le soir du 3 juillet 2018, victime d'un malaise cardiaque, alors qu'il rejoignait le siège de la radio Chaîne III, pour assurer une permanence. L'Organisation nationale des journalistes sportifs algériens (ONJSA) a organisé une journée hommage à ce grand monsieur de la presse et du mouvement sportif national, en l'occurrence feu Abderrezak Seghouani.

La grande famille des médias algérienne, et à leur tête le ministre de la Communication, M. Djamel Kaouane, ainsi que celle du mouvement sportif national, à l'image du président du Comité olympique, M. Mustapha Berraf, étaient présent, hier au centre des conférences du stade du 5-Juillet, pour rendre un dernier hommage à cet homme qui a marqué, par son professionnalisme, son comportement et ses connaissances à la fois, la presse et le mouvement sportif nationaux. En effet, tous les intervenants, journalistes, présidents de fédération, anciens athlètes et entraîneurs, étaient unanimes dans leurs émouvants témoignages, pour mettre en avant les qualités humaines de l'homme, le professionnalisme du journaliste et l'engagement et la passion du sportif. Dans son intervention, le ministre de la Communication a tenu à souligner toute l'admiration qu'il avait pour le journaliste Abdou Seghouani. «Je tiens, avant tout, à remercier l'ONJSA, pour cette louable initiative. C'est un honneur et un devoir pour moi, membre de cette grande famille des médias nationaux, d'être aujourd'hui parmi vous, pour rendre hommage à cette figure de la presse sportive nationale. Pour ce qui est de feu Abdou Seghouani, il était l'exemple parfait du professionnel, pour les jeunes journalistes. Il couvrait pratiquement toutes les disciplines sportives, même les moins connues, et il avait une maîtrise parfaite de l'aspect technique de ces sports. Il donnait l'impression d'être infatigable. Présent sur les différents plateaux télé, sur les ondes de la radio, dans les rédactions de la presse écrite, il analysait objectivement, en grand connaisseur et en professionnel, les différents événements sportifs. Par ailleurs, sa passion pour le sport le conduisait au quatre coins de notre pays, pour la couverture médiatique des différentes manifestations et à la découverte de jeunes talents. Tout cela, parfois au détriment de sa vie familiale, comme l'exige malheureusement le métier de journaliste. C'est une grande perte pour la presse et pour le sport national», a déclaré M. Djamel Kaouane, qui s'est longuement entretenu avec l'épouse du défunt, afin de l'assurer de son soutien. De son côté, M. Mustapha Berraf a tenu à saluer le journaliste engagé qui a beaucoup donné au sport national. «C'est difficile de trouver les mots en de telles circonstances douloureuses. Abdou était un membre à part entière du mouvement sportif algérien. En dépit de son métier de journaliste qui l'amenait à couvrir les différentes manifestations sportives, il s'impliquait aussi dans la vie du mouvement sportif national, auquel il a rendu beaucoup de services», a indiqué le président du Comité olympique algérien.

Rédha M.