LE DIRECTEUR GéNéRAL DE LA SûRETé NATIONALE : Une stratégie de communication qui éclaire l’opinion publique

La nouvelle vision de la communication doit favoriser la parole juste et sincère et avoir le noble objectif d’éclairer l’opinion publique au service de la patrie, a souligné jeudi dernier à Tipasa le directeur général de la sûreté nationale (DGSN), le colonel Mustapha El Habiri, dans un message de félicitations adressé à la famille de la presse à l’occasion de la célébration de sa Journée nationale (22 octobre). Dans son message, lu par le commissaire Abdelhakim Belouar, directeur central de la communication auprès de la DGSN, le colonel El Habiri a salué les efforts de la presse algérienne visant à renforcer la relation de partenariat entre le corps de la police et les mass-médias. Une relation «solide» dont l’objectif principal est de «satisfaire les besoins des citoyens aux fins de garantir leur sécurité et celle de leurs biens, conformément aux prérogatives constitutionnelles de la sûreté nationale», a-t-il dit. Le DGSN a mis l’accent, dans son message, sur le besoin de «soutenir cette mission sécuritaire par une information objective susceptible de contribuer à satisfaire les aspirations du citoyen pour une presse nationale riche et diversifiée.»

La cérémonie de célébration, abritée par le siège de la wilaya de Tipasa, a également englobé une visite guidée au profit des correspondants de la presse locale au siège de la sûreté de wilaya de Tipasa, et de l’unité de préservation de l’ordre public de Koléa. Des familles d’anciens cadres de la sûreté nationale, ayant pris part à l’élaboration de la stratégie de communication de ce corps sécuritaire, ont été également honorées à cette occasion.