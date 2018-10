NAHD 0 – CRB 2 : Le Chabab retrouve le sourire

Le CR Belouizdad a disposé hier du NA Hussein-Dey, au terme d’un chaud derby qui a tenu toutes ses promesses et qui a fini par sourire aux Belouizdadis, grâce à deux buts inscrits respectivement par Djerrar (33’) et Chatal (86’ sp). Lanterne rouge du championnat et traversant des moments très difficiles, le Chabab n’avait pas droit à l’erreur, au risque de mettre une croix sur ses chances de maintien cette saison, même si l’on ne joue que là 11e journée du championnat. En effet, avec seulement trois petits points à son compteur, le CRB doit impérativement faire un plein de points lors des rencontres qui l’attendent pour espérer remonter la pente et quitter la zone rouge. Les gars au duo Amrouche-Bekhti ont réussi un match plein. Animé d’une détermination sans faille. Ils se sont battus chaque minute de la rencontre avec la même grinta. Ils avaient certes en face une bonne équipe du Nasr Hussein-Dey, qui donnait l’impression de dominer les débats, sans pour autant se montrer efficace. Tout le contraire du Chabab. Les camarades de l’excellent portier belouizdadi, Meziane qui a tout arrêté, poussés par leur superbe galerie, ont réussi le match attendu d’eux. Ils se sont battus sur tous les ballons. Ils ont gagné de nombreux duels et ont affiché une joie de jouer qui ne donnait pas impression qu’ils occupaient la dernière place au classement général. De leur côté, les Sang et Or ont le plus souvent fait le jeu sans pour autant se montrer incisifs. Ils n’ont pas été capables de transformer en buts, les nombreuses offensives qu’ils ont menées. Gasmi, Brahimi, Harrag and Co, ont buté sur un keeper belouizdadi dans un grand jour.

En effet, Meziane s’est avéré un dernier rempart infranchissable. Il a découragé à lui seul le onze nahdiste, donnant par la même de l’assurance et de la confiance à ses coéquipiers qui n’avaient qu’à s’occuper du reste. Tariket, Boulekhoua, le talentueux Chatal and Co n’ont pas déçu leurs milliers d’inconditionnels qui ont été formidables dans les gradins, en encourageant sans cesse leur équipe de toujours. Les gars à Dziri malgré leur débauche d’énergie, semblent traverser un passage à vide avec cette 2e défaite consécutive en match derby, après celle concédée devant le Mouloudia d’Alger (2-1). Toutefois, malgré cette mauvaise passe, le NAHD demeure une bonne équipe qui a largement les moyens de se reprendre lors des prochains rendez-vous qui l’attendent. Cette fois-ci, il est tombé sur un Chabab au gros cœur. Le premier but du CRB est venu ponctuer une superbe action offensive, avec un échange de haute facture avec une belle remise de Chatal, qui permet à Djerrar de mettre le ballon au fond des filets, malgré la sortie de Boussouf (33’). Le second but sur penalty a été l’œuvre de Chatal. Un tir au but accordé par l’arbitre Ghorbal après que Allati eut détourné la balle de la main pour l’empêcher de secouer les filets sur un tir de Nessakh (86’). La cause était dite, malgré la frappe sur la transversale de l’attaquant nahdiste. Grande joie dans le camp du Chabab avec cette importante victoire qui fera beaucoup de bien à tous les Belouizdadis et qui leur permet d’entrevoir une sortie de crise et de maintenir l’espoir de sauver l’équipe de la relégation cette saison.

Mohamed-Amine Azzouz