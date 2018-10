Tamanrasset : Reddition de 2 terroristes

«Deux terroristes se sont rendus, jeudi, aux autorités militaires à Tamanrasset, en 6e Région militaire», a annoncé le MDN, dans un communiqué. «Il s'agit en l'occurrence du dénommé «Habou Tati», dit Abou Omar, qui avait rallié les groupes terroristes en 2012, et de «Berbouchi Youcef», dit Abou Omar, qui avait rallié les groupes terroristes en 2013. Lesdits terroristes étaient en possession d'un pistolet- mitrailleur de type Kalachnikov, d'un 1 fusil automatique de type (G3), de quatre 4 chargeurs et d'une quantité de munitions», a précisé la même source. «Cette opération vient renforcer la dynamique de résultats positifs réalisés par les Forces de l'Armée nationale populaire, et dénote de leurs permanentes veille et disponibilité, à travers l'ensemble du pays, pour contrecarrer toute tentative visant à porter atteinte à sa sécurité et à sa stabilité», a conclu le communiqué.