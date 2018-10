émigration clandestine : Arrestation de passeurs à Mostaganem

Le groupement territorial de la Gendarmerie nationale a réussi à neutraliser, récemment à Mostaganem, des passeurs qui organisaient la traversée en mer au profit de candidats à l’émigration clandestine. Les investigations menées par les éléments de la Gendarmerie nationale ont permis de les mener tout droit vers le vendeur de la barque utilisée pour la traversée des candidats à l’émigration clandestine, et qui s’est renversée jeudi 11 octobre au large des côtes de Mostaganem. Les recherches ont permis d’approcher les deux passeurs à la tête de ce réseau, organisateurs de la traversée clandestine, qui s’est soldée par le sauvetage de 13 individus et la disparition en mer de 4 autres.

Le procureur de la République près le tribunal de Mostaganem a condamné le vendeur de la barque à une peine de 18 mois de prison ferme, avec une amende d’une valeur de 100.000 DA et le premier passeur à une peine de prison de 8 mois de prison ferme. Le deuxième passeur a été condamné à payer une amende de 50.000 DA, tandis que les autres personnes arrêtées doivent payer une amende de 20.000 DA.