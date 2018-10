vivre ensemble en paix : La presse face à sa grande responsabilité

Comment la presse peut-elle contribuer à la consécration des valeurs du vivre ensemble en paix sur le terrain et dans la vie de tous les jours ? Quel est le rôle qu’ont joué les médias et les journalistes algériens dans la mise en œuvre de la réconciliation nationale qui a mis un terme à une tragédie nationale ? Enfin, comment protéger et immuniser la corporation et le métier contre le danger des conflits idéologiques et sectaires que certaines forces externes veulent coûte que coûte nous exporter ?

Ce sont, entre autres, les principaux thèmes abordés dans les communications du colloque national organisé par le ministère de la Communication, jeudi dernier à l’université Abdelhamid-Benbadis de Mostaganem en présence de M. Djamel Kaouane, ministre la Communication, et de l’ancien chef de la diplomatie M. Lakhdar Ibrahimi, invité d’honneur du colloque, et des walis de Mostaganem et d’Oran. Dans son intervention à l’ouverture des travaux, M. Kaouane a souligné la participation «des médias constructifs dans la promotion des valeurs humanistes, de la culture de la paix et de la tolérance». Selon le premier responsable du secteur, cette contribution est appelée à être renforcée et consolidée grâce à la mondialisation et aux nouvelles technologies de l’information et de la communication qui, dit-il, ont aidé au rapprochement des peuples et des individus. Dans la même lignée, l’acquis des nouvelles technologies peut servir d’outil pour renforcer les principes de la démocratie et les droits de l’homme et réaliser le développement durable, a-t-il ajouté. C’est dans cette optique, dit-il, que l’initiative du vivre ensemble en paix se veut un mécanisme de soutien et d’appui à tous ces efforts. Il a ajouté que c’est grâce à la sagesse du Président Abdelaziz Bouteflika que le peuple a adopté la Charte pour la paix et la réconciliation nationale qui a permis aux Algériens d’entrer dans une nouvelle ère en se réconciliant avec eux-mêmes. M. Kaouane a rappelé dans le même ordre d’idée que dès le départ, la paix comme seule alternative figurait en tête des priorités de la politique du Chef de l’Etat. Cela a permis, explique-t-il, le lancement de programmes de développement ayant pour objectif la consécration de l’égalité entre les citoyens et l’amélioration de leurs conditions sociales et économiques.



Défendre l’honneur de la profession



Pour sa part, M. Lakhdar Ibrahimi a appelé les journalistes à défendre l’honneur de leur profession partout en Algérie, déplorant l’existence d’intrus dans la presse qui diffusent des informations fausses et mensongères, aux sources non identifiées. Le diplomate a, par ailleurs, mis en exergue l’importance du rôle que peuvent jouer les journalistes professionnels dans la consécration des principes du vivre ensemble en les invitant à s’armer du sens de responsabilité et d’éthique avant la diffusion de l’information. Evoquant l’instauration par l’ONU d’une journée internationale pour le «vivre ensemble en paix», Lakhdar Ibrahimi, a tenu à préciser que cet acquis est le couronnement et le fruit du succès de la diplomatie algérienne durant de longues années. A ce propos, l’ancien émissaire international pour la Syrie a rappelé les positions traditionnelles de l’Algérie à l’égard des causes justes à travers le monde. Il a cité comme exemple la décision historique du Président Abdelaziz Bouteflika, alors ministre des Affaires étrangères qui avait réussi à obtenir le vote par l’Assemblée de l’ONU d’une proposition afférente à une invitation à l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) et permettre à Yasser Arafat de prononcer un discours le 13 novembre 1974 devant cette même assemblée. L’invité d’honneur du colloque n’a pas manqué, cependant, d’exprimer sa désolation à l’égard de l’état actuel du monde arabe. «Malheureusement il n’existe plus de solidarité entre les pays. Nous avons besoin que nos Etats soient forts sur le plan interne et que la solidarité se renforce», a-t-il déclaré.



La paix, un principe sacré de notre religion



Cheikh Khaled Bentounès, président de la fondation «Djanet Alarif», président d’honneur de l’association internationale soufie alawia (AISA) et initiateur de l’instauration par les Nations unies, de la journée internationale du Vivre Ensemble en paix, le 16 mai de chaque année a indiqué que cette journée est aujourd’hui reconnue à l’échelle internationale, mais le plus important, estime-il, est que cette idée, cette initiative, se concrétise dans notre société et notre environnement. Selon l’intervenant, pour arriver à construire une société du vivre ensemble dans notre pays, il faut impérativement revenir à la culture de la paix et transformer ce projet, cette idée en mission et action. L’intervenant a donné de nombreux exemples qui démontrent que la paix a eu une place sacrée dans notre héritage islamique et notre religion.



Si les médias échouent, la paix échouera



Dans une brève intervention sur le rôle des médias audiovisuels dans le renforcement des liens sociaux, le directeur général de la radio nationale, M. Chaabane Lounakel, a estimé que si les médias échouent dans la concrétisation des valeurs du vivre ensemble et la paix, il n’y aura tout simplement pas de paix. Il a ajouté que toutes les sociétés sont fondées sur des contradictions qui peuvent être à l’origine de «fitnas» qui peuvent être déclenchées à tout moment, notamment par les médias et les réseaux sociaux. L’intervenant n’a pas caché son inquiétude quant à l’impact et l’influence croissante et menaçante des réseaux sociaux. S’agissant du rôle qu’a joué la télévision nationale dans la concrétisation du projet de la Charte de la réconciliation nationale proposé au peuple par le Président de la République, la journaliste à la télévision nationale, Fouzia Sebbak, a fait savoir que l’unique média lourd algérien existant à l’époque a fait face à une grande responsabilité afin d’expliquer ce projet aux citoyens en consacrant de longs reportages sur le terrain et des programmes spéciaux au projet et en retransmettant tous les discours du Président de la République sur la réconciliation nationale qui, selon elle, étaient forts convaincants d’où, explique-t-elle, l’adoption de cette Charte par une majorité écrasante du peuple.

