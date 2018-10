inspecteurs de l’éducation : Un maillon important

«Le corps des inspecteurs est un maillon important dans la mise en œuvre du programme du secteur, notamment dans le cadre de la dynamique enregistrée ces dernières années», a affirmé la ministre de l’Education nationale.

Dans une allocution prononcée lors des travaux d’une journée d’étude au profit des inspecteurs (pédagogie, administration, finances) tenue jeudi dernier, Mme Nouria Benghabrit a fait savoir que «l’inspecteur accompagne le directeur de l’établissement scolaire et joue le rôle de contrôleur de l’application des lois et différentes mesures prises par le ministère, notamment en ce qui concerne la garantie d’une formation de qualité et la consécration de la transparence et de la gouvernance dans la gestion conformément aux lois de la République.»

Dans cette optique, elle a insisté sur l’importance de «concrétiser une cohérence et une complémentarité entre les corps d’inspection, pédagogique administratif». La ministre a appelé, dans ce sens, à accélérer la résolution des préoccupations soulevées et œuvrer à favoriser le relationnel au sein des établissements scolaires. «L’amélioration des conditions au sein de l’établissement d’éducation est synonyme d’amélioration des conditions de travail et de scolarisation», a-t-elle déclaré.

La ministre a également appelé les inspecteurs, dans ce sillage, a améliorer davantage les méthodes de travail pour le relèvement du niveau de l’enseignement dans notre pays, particulièrement concernant l’école primaire, considérée comme une base essentielle pour l’élève. Elle a, à ce propos, insisté sur l’importance de la formation et l’investissement dans la ressource humaine pour une meilleure gestion des établissements éducatifs

Il faut dire que la formation qualifié des inspecteurs et des enseignants constitue, actuellement, le cheval de bataille du ministère. Ces derniers bénéficieront, au titre l’année scolaire 2018/2019, d’une session formation en novembre prochain qui porte l’élaboration des sujets d’examens nationaux des trois paliers scolaires, en vue d’améliorer leurs performances.

«Ce cycle de formation permettra à ces enseignants d’échanger les expériences et expertises sur les critères et indicateurs adoptés pour l’élaboration de ces sujets», avait expliqué la ministre de l’Education.

La ministre a, dans le même contexte, fait savoir que «le guide adopté par les enseignants et les inspecteurs dans l’évaluation des sujets des examens nationaux doit s’adapter aux nouvelles mutations dans ce domaine, et exige donc une amélioration». Mme Benghabrit a, à cet effet, souligné la nécessité d’apporter des modifications au guide adopté, pour l’évaluation des sujets des examens, dans le but d’améliorer la qualité des sujets proposés dans les examens nationaux, dont le baccalauréat.

Elle a, dans ce sillage, indiqué que «l’élaboration des sujets d’examens pour les années à venir se fera sur la lumière de l’évaluation de l’année précédente».

«Ce guide sera une référence à même de soumettre les sujets proposés à certains objectifs et normes en adéquation avec le contenu des programmes scolaires», a-t-elle tenu à préciser, avant de poursuivre que «ceci doit se faire à travers des méthodes conformes avec la compétence escomptée dans l’élaboration des questions et des sujets des examens pour les différentes matières».

Par ailleurs, la tutelle a annoncé avoir élaboré un plan stratégique de formation ciblé, qui s’articule, notamment sur les pratiques de classe, les supports pédagogiques, ainsi que les méthodes d’évaluation et de remédiation

Ce plan consiste à former des noyaux d’inspecteurs au niveau national. Des inspecteurs qui sont en charge de répercuter cette formation au niveau de leurs circonscriptions respectives.

En parallèle, un dispositif d’accompagnement des enseignants a été mis en place par le ministère de l’Éducation nationale, et cela pour assurer la formation des enseignants à l’échelle nationale, à la pédagogie et à la didactique des disciplines et à plusieurs thèmes qui relèvent de l’enseignement. Ce plan de formation, qui s’étale sur une période de trois années, va bénéficier en priorité aux enseignants nouvellement recrutés.

Sarah A. Benali Cherif