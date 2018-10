Accidents de la route : Collecter et analyser les données

Une convention de coopération a été signée jeudi à Alger, entre le Centre national de prévention et de sécurité routière (CNPSR) et l’Ecole supérieure d’Informatique (ESI), pour l’amélioration et l’uniformisation des modes de collecte de données et d’informations sur les accidents de la route.

En vertu de cette convention supervisée par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales et le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, il a été procédé à la constitution d’un groupe, composé d’experts et d’ingénieurs en matière d’applications et de systèmes informatiques permettant la consolidation et le développement des mécanismes et des capacités techniques du CNPSR dans le but de promouvoir et relancer ses activités en termes de prévention et de sécurité routière, a indiqué à cet effet, un communiqué du CNPSR.

Dans ce cadre, quatre projets ont été choisis pour la création d’un système informatique de collecte et d’analyse de données relatives aux accidents corporels de la circulation. Un système, permettant une analyse précise et une évaluation exhaustive des données, conférant ainsi une plus grande efficience aux solutions et mesures prises dans ce sens et davantage de performance au système informatique de gestion des examens théoriques relatifs au permis de conduire en vue d’améliorer les conditions du déroulement de ces examens pour l’obtention du permis de conduire en vigueur.

Cette convention permettra également, de réaliser un second projet visant l’insertion des technologies de l’information et de la communication dans l’évaluation des candidats, outre la moindre intervention humaine possible dans les examens pour des résultats plus transparents. Quant au troisième projet il a pour objectif de mettre en place un système d’évaluation des campagnes de sensibilisation, en recourant aux réseaux sociaux et de définir des indicateurs permettant aux services de tri d’améliorer l’action de sensibilisation et de remédier aux insuffisances, toujours selon le communiqué.

Ainsi, ce système contribuera à réduire les insuffisances dont souffre actuellement le Centre national de prévention et de sécurité routière, et ce, en dépit des campagnes continues qu’il mène tout le long de l’année et des efforts énormes qu’il consentit, tant sur le plan humain que logistique. Le dernier projet, consiste, quant à lui, en la création d’une plate-forme électronique dédiée à l’éducation routière et à la diffusion de la culture routière auprès des jeunes, qui constitue l’une des missions confiées au centre.

Ce projet, purement algérien, permettra, par ailleurs, de couvrir le déficit enregistré dans ce domaine, à travers cette plate-forme qui prendra en considération l’âge et les centres d’intérêt de l’enfant. Et ce en vue de l’exploiter pendant ou en dehors des heures scolaires, a conclu le communiqué.

Sami Kaidi