Emploi : Coopération avec une agence française

Un projet de jumelage entre l’Agence Nationale de l’emploi (ANEM) et pôle emploi (France) s’inscrivant dans le cadre du programme d’appui à la mise en œuvre de l’accord d’association entre l’Algérie et l’union européenne (P3A), a été lancé jeudi, lors d’un séminaire organisé à l’Ecole supérieure de la sécurité sociale à Ben Aknoun.

D’une durée de 24 mois et d’un montant global de 1.240.000 euros, «ce projet de jumelage devra permettre d’accompagner le développement des services à distance en direction des usagers du service public de l’emploi», c’est, en effet, ce qu’a déclaré, M. Mohamed Arrache, Directeur général de l’Agence nationale de l’Emploi, dans son allocution lors de l’ouverture de ce séminaire consacré au lancement du projet. Une rencontre tenue sous le haut patronage du ministre du Travail, de l’emploi et de la sécurité sociale. M. Arrache a indiqué que l’ANEM a entamé une nouvelle étape de ses projets de coopération à travers le lancement du programme P3A, ce qui représente une première pour l’Agence.

Parmi les objectifs de ce partenariat, il citera la mise en place de nouveau instruments et l’acquisition de l’expertise française en matière d’innovation, ainsi que l’introduction de nouveaux outils d’information permettant d’améliorer la prestation de service vis-à-vis du demandeur d’emploi mais aussi de l’employeur.

«C’est un projet qui est d’un apport très positif par rapport à ce qui se fait en matière de gestion du marché de l’emploi algérien», a-t-il précisé, ajoutant que l’importance de ce projet pour l’ANEM c’est d’échanger les expériences et les expertises notamment dans la gestion des spécificités du marché de l’emploi. Selon le responsable, ce projet va permettre de financer 509 journées d’expertises représentant 97 missions, ainsi que 4 visites d’études pour 28 cadres de l’ANEM. De son côté, la directrice des affaires et des relations internationales à pôle Emploi (France), Mme Annie Gauvin, a relevé l’intérêt de ce programme de coopération qui s’inscrit dans un jumelage institutionnel entre l’Algérie et la France, avec des fonds européens. « Ce partenariat entre l’ANEM et Pôle emploi qui est un service public de l’emploi français a pour but de développer un plan d’action et de coopération en lien avec l’un des sujets les plus importants, qui est le marché de l’emploi », a-t-elle noté.



Mme Gauvin a souligné dans ce contexte, la nécessité d’une prise en compte des évolutions en matière de digitalisation et leur impact sur le service public de l’emploi. «Nous devons adapter l’offre de service vis-à-vis des demandeurs d’emplois et des employeurs, aux exigences à travers l’introduction des nouvelles technologies» a-t-elle indiqué, soulignant que ce projet consiste, essentiellement à «développer des offres de services digitales pour les demandeurs d’emploi, les jeunes, notamment qui sont assez friands des canaux de contacts avec les administrations, d’une part, et pour les employeurs qui utilisent, de plus en plus, le digital, dans les opérations de recrutements ».

«Nous nous engageons dans un programme de deux années par lequel, nous allons développer un partenariat» a précisé Mme Gauvin, avant de poursuivre, des experts de pôle emploi qui vont travailler avec des experts qui ont été, déjà, identifiés au niveau de l’ANEM pour concrétiser les objectifs de cet ambitieux projet.

Pour sa part, Mme Silvia Severi, chef des opérations de la coopération de la délégation de l’union européenne, a rappelé l’objectif du programme d’appui à la mise en œuvre de l’accord d’association entre l’Algérie et l’UE, connu sous le nom de P3A.

Pour elle, ce nouveau jumelage vient compléter les résultats déjà atteints par le Programme d’Appui au secteur de l’emploi 2012-2016 (PASEA) qui a permis la mise en place d’un système d’information en réseau avec un équipement rénové. «Actuellement, nous avons une douzaine de jumelages institutionnels en cours d’exécution dans plusieurs secteurs, dans le cadre programme d’appui (P3A), notamment celui portant insertion des personnes handicapées en milieu du travail, lancé en 2017», a-t-elle fait savoir

De son côté, Mme Catherine Corm-Kammoun, conseillère de la coopération et d’action, représentante de L’ambassade de France en Algérie, a affirmé que ce projet de jumelage s’inscrit dans une urgente préoccupation de chaque côté de la méditerranée relative aux conditions de l’employabilité dans la réforme des institutions.

«C’est un projet dynamique qui intègre les nouveaux besoins des demandeurs d’emploi», a-t-elle souligné, tout en mettant en exergue les actions entreprises par le gouvernement algérien dans l’amélioration du bien-être de ses citoyens en déployant des politiques sociales conformes aux objectifs du développement durables des Nations unies.

Notons que la conférence a été mise à profit pour donner une visibilité du projet aux acteurs concernés et les sensibiliser, à l’effet, de contribuer dans les diverses activités prévues par le projet de jumelage.

Kamélia Hadjib