Protection de l’environnement : Lancement d’une application mobile

Les nouvelles technologies deviennent de plus en plus indispensables dans la vie quotidienne des Algériens. Conscient de cet état de fait, le ministère de l’Environnement et des Énergies renouvelables (MEER) accorde une importance accrue à l’utilisation des nouvelles technologies dans la protection de l’environnement, de même qu’il multiplie les initiatives à destination du citoyen aux fins de lui inculquer la culture de la protection de la nature.

Ce qui est certain, c’est que le MEER innove.

Pour preuve, la première responsable du secteur, Fatma-Zohra Zerouati a annoncé jeudi, au siège de son département à Alger-Centre, le lancement le mois prochain (novembre) d’une nouvelle application mobile pour les citoyens en possession d’un Smartphone, qui leur permettra d’alerter l’administration sur tout acte ou incident nuisibles à l’environnement. Intitulée « Beiati » (mon environnement), l’application est disponible sur les plateformes de téléchargement Play Store et sur les appareils Android et IOS Appel (i Phone). Elle a été conçue par Spider Network, une entreprise algérienne de conseil spécialisée dans les systèmes d’information et les applications internet, en collaboration avec l’Observatoire national de l’environnement et du développement durable. Commentant la nouvelle application, la ministre précisera que ce n’est que la suite de la politique de numérisation adoptée par son secteur pour plus de performance dans la protection de notre environnement. «Cette nouvelle application permettra d’impliquer davantage le citoyen dans la protection de son environnement et l’amélioration des conditions de vie», a ainsi déclaré la ministre lors de l’ouverture de la journée d’études sur la numérisation de l’information liée à l’environnement.

Exposant l’application mobile dans le détail, Samira Berdjene, représentante de Spider Network, expliquera que «le développement de ce système d’alerte et de suivi des anomalies et abus liés à l’atteinte à l’environnement, a été conçu de telle sorte qu’il peut être facile à manier dès que le citoyen constate une anomalie, comme une décharge interdite ou un canal d’eau qui a explosé par exemple, il entre dans l’application et fait une alerte».

Sur un autre registre, la ministre de l’Environnement a saisi l’occasion pour annoncer que «le plan national sur le climat contenant 156 actions sera bientôt examiné par le Gouvernement». Elle rappellera les 600 actions intersectorielles inscrites dans le cadre du Plan d’action national pour l’environnement et le développement durable (PNAEDD) inscrit pour la période 2018-2022. Pour éclaircir un peu plus le contenant dudit plan, la ministre citera 113 actions relatives à la préservation de la biodiversité, 67 pour la diminution de la pollution terrestre, 40 relatives à la consommation et à la production durables et 65 pour l’application de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants. En outre, 30 actions sont inscrites entre 2018 et 2022 pour la gestion industrielle des déchets dangereux, 50 actions pour la gestion intégrée des ordures ménagères et 30 pour ce qui est des énergies renouvelables. Lors des travaux de la journée d’études, il a également été annoncé le lancement d’un nouveau système numérique intersectoriel pour la planification stratégique du secteur de l’environnement (GIPSE). En attendant la généralisation de ce système à tous les secteurs, il est utile de souligner qu’il a bel et bien été achevé pour ce qui concerne le secteur de l’environnement. «Un système qui permettra d’obtenir un suivi et une meilleure évaluation des projets inscrits par les 48 directions de wilayas de l’environnement, la stratégie nationale de l’environnement et du développement durable (SNDD), y compris le plan d’action (PNAEDD) pour 2018-2022», a tenu à spécifier Boualem Aissani, responsable de Géo-system-Consult, le bureau d’études créateur du système en question. M. Aissani ajoutera que son entreprise avait déjà a fait bénéficier le même secteur de plusieurs systèmes pour la gestion du littoral, la gestion d’un plan d’aménagement côtier, et de la zone humide de Tanga (El-Kala).

Mohamed Mendaci