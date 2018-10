Rencontre régionale de formation des instances locales de la HIISE : Le processus électoral à l’épreuve de la transparence

Commissions électorales administratives de révision des listes électorales : élaboration d’un rapport détaillé au cours de ce mois.



Président de la HIISE : « L’amélioration du processus électoral dans notre pays est une mission nationale. »

«L’amélioration du processus électoral dans notre pays est une mission nationale noble et stratégique» a souligné Abdelwahab Derbal, le président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE) jeudi, à Tlemcen.

La supervision transparente du processus électoral est «la clé du développement durable, de la sécurité et de la stabilité» a dans ce contexte affirmé Derbal dans son message adressé, lors d’une rencontre régionale de formation, aux membres des instances locales de la HIISE et aux représentants de l’administration de 13 wilayas dans l’ouest du pays.

A cet effet, et pour être en adéquation avec les lois et dispositions régissant les élections, la mise à niveau permanente des responsables de l’opération électorale et la formation continue des éléments supervisant les élections, est nécessaire tout au long du processus qui commence par la révision des listes électorales et se poursuit jusqu’à l’annonce des résultats.

A cet égard M. Derbal a cité parmi les facteurs d’amélioration du processus électoral, l’intérêt de créer «un environnement de confiance» pour l’électorat. Cela nécessite d’élargir l’utilisation des technologies modernes dans le recensement, la documentation, la communication permanente, la rigueur et la célérité dans la prise de décisions contre toute fraude dans toutes les étapes du processus.

La HISSE s’emploie à améliorer la performance de ses instances à l’approche des élections. C’est dans le but de réaliser cet objectif que ces rencontres régionales sont organisés, dont les thèmes choisis obéissent à une vision globale tracée par l’instance, affirme M. Derbal.

Le vice président de la HIISE, Boudoukha Brahim, a déclaré à la presse, en marge de cette rencontre, que plusieurs aspects juridiques et techniques seront développés, faisant savoir que la commission permanente de la Haute instance indépendante de surveillance des élections a mis au point un plan national à travers 48 wilayas pour observer et surveiller le travail des commissions électorales administratives de révision des listes électorales et qu’un rapport détaillé sera élaboré à la fin du mois d’octobre en cours.

L’ouverture sur la société civile pour la consécration du la culture électorale, est ce qu’entend réaliser le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire à travers la révision des listes électorales et le lancement des campagnes de sensibilisation et d’information, et l’organisation via le HIISE de ces sessions de formation.

Cette rencontre est la quatrième après celles organisées à Constantine, Bejaia et Ghardaïa visant à renforcer les connaissances dans la gestion des élections, leur organisation et leur supervision dans les différentes phases de l’opération électorale.



Présidentielle de 2019 : 1.541 magistrats pour présider les commissions électorales



Le ministre de la Justice, Garde des sceaux, Tayeb Louh a annoncé récemment que pas moins de 1.541 magistrats ont été désignés pour présider les commissions administratives électorales à l’échelle nationale, en prévision du prochain scrutin présidentiel.

A quelques mois des élections présidentielles, les magistrats devant présider les commissions administratives électorales à l’échelle nationale sont d’ores et déjà été désignés. La HIISE —composée à parité de magistrats proposés par le Conseil supérieur de la magistrature, nommés par le Président de la République et de compétences indépendantes choisies parmi la société civile, nommées par le Président de la République— se prépare aussi pour la prochaine échéance électorale.

Entre temps l’opération de révision annuelle des listes électorales qui a débuté le1er octobre, à travers les communes et les consulats d’Algérie, se poursuit dans de bonnes conditions jusqu’à la fin de ce mois.

Durant la période de révision annuelle des listes électorales les citoyens peuvent, en sus des voies légales de réclamation et de recours, prévues par la loi relative au régime électoral, saisir par écrit, la Haute instance de toutes les infractions constatées, liées à cette opération.

Tahar Kaidi