Présidentielle de 2019 : L’AGEA appelle M. Bouteflika à poursuivre son œuvre

Après le Forum des chefs d’entreprises qui a apporté son soutien à la candidature d’Abdelaziz Bouteflika, c’est au tour de l’Assemblée générale des entrepreneurs algériens de s’investir en politique, en lançant un appel franc au Président de la République pour briguer un nouveau mandat.

L’AGEA a mis à profit l’opportunité l’organisation, ce jeudi, à la Mutuelle des travailleurs des matériaux de construction, sise à Zéralda (Alger), d’une journée d’étude sur le développement local pour annoncer son soutien «inconditionnel» et son engagement «total» pour Abdelaziz Bouteflika. « Nous demandons, au nom de toutes les entreprises algériennes affiliées à notre organisation, au chef de l‘Etat de répondre positivement à notre souhait de vous voir continuer votre mission et ce, pour le bien de notre pays », indique une motion de soutien de l’AGEA laquelle rappelle les « grands » acquis arrachés par l’Algérie depuis l’avènement de Bouteflika.

«Vous n’avez cessé de sacrifier votre vie pour votre patrie en répondant toujours à l’appel lorsqu’elle a besoin de vos services, comme cela a été le cas en 1999, quand vous avez répondu présent pour redresser le pays. Votre sacrifice n’a d’égal que votre dévouement sans faille pour la nation. Votre rôle dans la restitution par l’Algérie de la paix et la stabilité n’est plus à démontrer, de même pour son retour dans le concert des nations et le nouveau souffle que vous avez su donner au développement», lit-on encore dans cette déclaration.

Pour le président de l’AGEA, le programme de M. Bouteflika ne laisse pas les entrepreneurs indifférents tant il a beaucoup apporté à l’entreprise algérienne. «Pour tout dire, nous ne serons jamais assez reconnaissants envers Bouteflika pour tout ce qu’il a entrepris et nous ne cesserons jamais de le redire à chaque fois. Nous sommes convaincus au sein de l’AGEA qu’il est l’homme de la situation», a affirmé à cette occasion Mouloud Khelloufi. Evoquant sa relation avec Ali Haddad, le président de l’AGEA assure qu’une entente parfaite existe entre lui et le patron du FCE et soutient que les deux organisations travaillent en concertation. «Il y a un respect mutuel entre nous. Nous sommes partenaires et il y a beaucoup de choses en commun entre nous», a d’abord souligné Khelloufi avant de préciser qu’il n’existe pas de «leader» au sein du patronat algérien. «On se rencontre, on discute entre nous. Il faut quand même un minimum de communication. Nous ne faisons pas du business.

Les organisations patronales œuvrent toutes pour l’intérêt du pays, ce qui les intéressent, c’est la construction de l’Algérie. C’est pourquoi, elles n’ont pas le droit à l’erreur », a-t-il soutenu.

Pour revenir à cette journée d’étude portant sur le développement local, le président de l’AGEA a révélé que la rencontre sera ponctuée par une série de recommandation (une quinzaine), qui seront transmises au président de la République et au Premier ministre. «Elles concernent tous les secteurs, allant du bâtiment à l’industrie en passant par l’hydraulique, les travaux publics ou encore l’agriculture», a-t-il précisé non sans affirmer que les entrepreneurs constituent une «vraie» force de propositions.

Intervenant à cette occasion, les SG des ministères des Finances, et de l’Habitat, de l’urbanisme et de la ville sont revenus sur le programme du président de la République et énuméré à ce propos, les «grandes» réalisations faites depuis 1999, de même que l’incroyable bond, tant quantitatif que qualitatif qu’a connus notre pays ces dernières années.

S. A. M.