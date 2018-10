Algérie - Sénégal : Le Calife général de la confrérie Qadiriya effectuera une visite en Algérie

Dans une déclaration à la presse au terme de sa rencontre avec le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aissa, M. Abdurahman el kounti a précisé que «le Calife de la Confrérie Qadiriyya, Hadj Mbou el Kounti, effectuera du 2 au 6 novembre une visite en Algérie».

Les deux parties oeuvrent à recouvrer tout ce qui unissait les deux peuples sénégalais et algérien, d’autant que l’Algérie «est le berceau de la dynastie Bounaamiya Okbaouiya, où Oqba Ibn Nafi al-Fihri est considéré comme l’arrière-grand père de ces familles qui se trouvent au Sénégal», a-t-il ajouté. Il a également relevé que cette rencontre entrait dans le cadre du « renouvellement de l’engagement entre les deux peuples sénégalais et algérien, et tend à faire le point sur les voies et moyens à même d’aider à l’enseignement de la confrérie Qadiriyya et sa diffusion».