M. Yousfi s’entretient avec l’ambassadeur de Serbie

Le ministre de l'Industrie et des mines, Youcef Yousfi, a reçu jeudi à Alger, l'ambassadeur de Serbie en Algérie, Alexandre Jankovic, avec lequel il a évoqué les relations économiques entre les deux pays notamment dans le domaine industriel et minier, a indiqué un communiqué du ministère. Lors de cet entretien, les deux parties ont examiné la coopération économique bilatérale notamment dans les secteurs industriel et minier, précise la même source. A cet effet, les deux responsables ont évoqué des secteurs qui peuvent constituer des opportunités de partenariat entre les entreprises algériennes et serbes à l'instar de l'industrie mécanique, électronique, chimique, minière et les nouvelles technologies, aoute le communiqué. Ils se sont ainsi mis d'accord pour organiser des rencontres d'affaires entre les opérateurs économiques algériens et serbes afin d'identifier des projets à concrétiser dans ces domaines, a conclu le communiqué.