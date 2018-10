M. El-Habiri s’entretient avec l’ambassadeur russe

Le directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), le colonel Mustapha El-Habiri a examiné jeudi, avec l'ambassadeur de la Fédération de Russie à Alger, Igor Beliaev, les moyens de dynamiser les mécanismes de renforcement de la coopération entre les polices, algérienne et russe, en matière de formation et d'entrainement, a indiqué un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). La rencontre qui s'est déroulée au siège de la DGSN a constitué «une occasion pour les deux parties d'examiner les moyens de dynamiser les mécanismes de renforcement de la coopération policière entre les deux pays, notamment en ce qui concerne la formation et l'entrainement, la police scientifique et technique et la lutte contre les différentes formes de criminalité», ajoute le communiqué. Les domaines d'échange d'expériences et d'expertises professionnelles sur le terrain et les moyens de les consolider dans le cadre du rapprochement des vues entre les deux parties ont également été débattus», selon la même source. L'ambassadeur russe a salué les efforts consentis par la police dans la lutte contre la criminalité sous ses différents aspects et en matière de préservation de la sécurité», conclut le document.