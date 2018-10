Le MAE mauritanien en visite officielle à Alger à partir de demain

Le ministre mauritanien des Affaires étrangères et de la Coopération, Ismail Ould Cheikh Ahmed, effectuera une visite officielle en Algérie dans le cadre du renforcement de la coopération et de la concertation bilatérales, à partir de demain, indique le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Au cours de cette visite de deux jours, le chef de la diplomatie mauritanienne aura, avec son homologue algérien, Abdelkader Messahel, «des discussions politiques portant sur les relations entre l'Algérie et la Mauritanie et les moyens de les renforcer et de les élever à un niveau meilleur afin de servir les intérêts des deux pays et contribuer au rapprochement entre les deux peuples frères». Cette visite sera également l'occasion d'évoquer «les principales questions régionales, arabes et internationales d'intérêt commun en particulier la situation dans le Maghreb arabe et le Sahel». Le MAE mauritanien aura aussi plusieurs rencontres avec de hauts responsables du gouvernement, conclut le communiqué.