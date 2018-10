AG de l’Union Interparlementaire : M. Bensalah s’entretient avec des présidents de parlement des pays participants

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, s'est entretenu avec les présidents des parlements de Tunisie, d'Oman, d'Égypte et du Zimbabwe, en marge de sa participation à Genève aux travaux de la 139e Assemblée générale (AG) de l'Union interparlementaire (UIP), a indiqué jeudi un communiqué du Conseil.

M. Bensalah a tenu une rencontre avec le président des représentants du peuple de Tunisie, Mohamed Ennaceur, avec lequel il a passé en revue «les relations parlementaires entre les deux pays et les voies et moyens de les promouvoir au rang d'excellence sur tous les domaines». A cette occasion, les deux parties ont «échangé leurs vues sur les questions d'intérêt commun», affirmant «la nécessité de coordonner les positions au niveau des fora internationaux». D'autre part, le président du Conseil de la nation s'est réuni avec le président du conseil consultatif (choura) d'Oman, Khaled Ben Hilal, une rencontre qui s'est articulée autour des relations parlementaires entre les deux pays. Les deux parties ont mis l'accent sur «l'impératif de hisser le niveau de ces relations par l'échange de visites et des délégations en vue d'accompagner l'action gouvernementale visant à raffermir la coopération économique, commerciale et historique entre les deux pays». Ils ont échangé, dans ce cadre, leurs points de vue sur «les réformes en cours au sein de l'UIP, en sus de plusieurs questions d'intérêt commun». M. Bensalah s'est également entretenu avec le président de la chambre des représentants d'Egypte, Ali Abdelaal, avec qui il a évoqué «l'importance de hisser le niveau des relations entre le Conseil de la nation et la chambre des représentants, outre certaines questions liées à leurs actions au niveau de l'UIP». Ils ont, par ailleurs, réaffirmé «leurs disponibilités à coordonner les positions dans les fora parlementaires, tant au niveau continental que local et régional». M. Bensalah s'est réuni également avec le président de l'Assemblée nationale du Zimbabwe, Jacob Francis Mudenda, avec lequel il a passé en revue «les relations bilatérales dans les domaines économique et commercial, et les voies et moyens de les hisser au niveau des relations politiques et historiques ainsi que les voies de développer les relations entre les deux instances législatives».



Rôle des Parlements dans la promotion de la paix



M. Bensalah, a conduit la délégation prenant part à la dernière séance du conseil directeur de l'UIP et à la clôture des travaux de la 139e Assemblée générale de l'UIP. Lors de cette séance, il a été question de l'adoption de la Déclaration de la 139e AG de l'UIP sur le thème de la session relatif au «rôle assigné aux Parlements dans la promotion de la paix et du développement à l'ère de l'innovation et du progrès technologique» ainsi que l'adoption des rapports des quatre commissions permanentes en charge des affaires de l'ONU, du développement durable, du financement, du commerce, de la paix et de la sécurité internationales, de la démocratie et des droits de l'Homme. M. Bensalah a participé également aux travaux de la 139e AG de l'UIP consacrés à la poursuite du débat sur les thèmes inscrits à l'ordre du jour, portant sur le renforcement de la coopération parlementaire, la gouvernance dans le domaine de la migration en prévision de la convention internationale sur des migrations sécurisées et régulières, l'interdiction des armes de destruction massive, le désarmement outre la création d'un dispositif financier gouvernemental relevant de l'ONU capable de résoudre les questions liées à l'évasion fiscale des entreprises. A cela s'ajoutent la coopération interparlementaire et l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) en tant qu'instance principale de l'ONU en charge de la santé mondiale. Les membres de la délégation parlementaire ont poursuivi leurs activités au niveau du comité exécutif de l'UIP et des quatre commissions permanentes en charge des affaires de l'ONU, du développement durable, du financement, du commerce, de la paix et de la sécurité internationales, de la démocratie, des droits de l'Homme, outre du forum des femmes parlementaires et du forum des jeunes parlementaires. Le président du Conseil de la Nation avait mis en exergue à l'ouverture des travaux de la 139e AG de l'UIP la position de l'Algérie du thème proposé à l'examen portant sur le rôle assigné aux Parlements dans la promotion de la paix et du développement à l'ère de l'innovation et du progrès technologique ainsi, soutenant que le développement «ne peut être réalisé sans la paix et la stabilité». M. Bensalah a rappelé dans son intervention la politique de réconciliation nationale, initiée par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, une politique qui «a prouvé son efficacité en Algérie». Il a appelé par ailleurs au règlement du conflit au Sahara Occidental conformément aux décisions de la légalité internationale, plaidant pour l'accès du peuple palestinien à ses droits légitimes à l'établissement de son Etat indépendant avec El Qods pour capitale. Le président du Conseil de la Nation a réitéré la position de l'Algérie en faveur de la poursuite des efforts pour un règlement politique des conflits à travers le dialogue en Libye et en Syrie.