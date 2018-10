M. Zemali au Koweït : La communauté algérienne appelée à investir

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, a passé en revue jeudi, lors d'une rencontre avec les membres de la communauté algérienne au Koweït, les mesures et facilités prévues dans les dispositifs publics de soutien à la création de micro-entreprises au profit de la communauté nationale à l'étranger. M. Zemali a évoqué, durant cette rencontre, les «mesures permettant à la communauté algérienne de bénéficier de logements dans le cadre des quotas qui leur sont alloués à la faveur des programmes publics de logement et les facilités qui leur sont accordées, outre la possibilité de suivre l'état d'avancement de leur demandes à distance», a précisé un communiqué du ministère.

Le ministre a saisi, cette occasion, pour présenter un «exposé sur la politique socio-économique de l'Etat dans lequel il a centré son intervention sur les mesures pratiques prises ou en cours d'application, notamment celles destinées à la communauté nationale à l'étranger et en particulier le système de retraite, la simplification des mesures, l'amélioration du climat d'investissement et des affaires et le renforcement de la communication avec la communauté algérienne à l'étranger au service de l'économie nationale, de manière à lui permettre une participation effective au développement», indique-t-on de même source. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la «mise en œuvre des décisions du président de la République visant à élaborer des programmes et accorder des mesures incitatives à la communauté nationale à l'étranger en tant que partie indissociable du peuple algérien, notamment dans les domaines de l'emploi, de la création de petites et moyennes entreprises (PME), de l'investissement, du logement et de la sécurité sociale», a indiqué le communiqué. M. Zemali se trouve au Koweït pour prendre part aux travaux de la 89e session du conseil d'administration de l'Organisation arabe du Travail (OAT), rappelle-t-on.