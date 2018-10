Ferdjioua : Caravane médicale de solidarité

Pas moins de 47 malades de différentes communes de la wilaya de Mila ont bénéficié d'opérations chirurgicales délicates, dans le cadre du programme de la caravane médicale de solidarité avec le centre hospitalier universitaire de Douéra (Alger), a indiqué jeudi le directeur de l’hôpital de Ferdjioua, Amine Bougaâda. Le même responsable a précisé, à l'APS, que cette caravane, qui a fait le déplacement dans la ville de Ferdjioua en début de semaine, a effectué des opérations de chirurgie générale, pendant 4 jours, relatives à des problèmes de thyroïde, vésicule biliaire et de kystes hydatiques, enregistrant un total de 47 interventions chirurgicales, soit une moyenne de 10 opérations par jour. Le bilan de cette caravane médicale, présidée par le professeur Ahmed Azouaou, chef de service de chirurgie générale à l'hôpital de Douéra, a été jugé «très satisfaisant», car il a dépassé, selon le même responsable, l'objectif initial des 40 interventions chirurgicales à réaliser. Il a ajouté qu’en plus de 2 malades qui ont été transférés à l'hôpital de Douéra, en raison de leur cas un peu compliqué, près de 70 examens et consultations ont été effectués dans le cadre de cette caravane. Les activités de la caravane médicale ont été clôturées, jeudi, après le contrôle de tous les patients opérés, selon la même source.