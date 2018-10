Cancer du sein : Généraliser le dépistage

Les femmes de 40 à 69 ans résidant dans toutes les communes de Biskra ouvrent droit à un dépistage gratuit du cancer du sein, dont la campagne a été lancée récemment sous l'égide du ministère de la Santé et pilotée sur le terrain par l’association El-Amel-CPMC et parrainé par le groupe Roche.

Cette opération vise à toucher plus de 5.000 femmes, selon les organisateurs. À rappeler que l’association El- Amel est à l’origine de plusieurs campagnes de dépistage à travers le pays qui ont touché des milliers de femmes. L’objectif de cette première campagne- pilote à Biskra est d’évaluer la faisabilité du dépistage en vue de sa généralisation progressive à tout le territoire. À court terme, le dépistage peut effectivement engendrer une recrudescence du nombre de cas de cancers du sein, mais, à moyen terme, avec plus de formes diagnostiquées précocement, le dépistage permet d’augmenter les chances de guérison des patientes dépistées.