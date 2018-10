Tébessa

Habitations et écoles inondées



Les fortes pluies qui se sont abattues dans la journée de mercredi sur la wilaya de Tébessa ont occasionné des inondations dans plusieurs habitations, établissements scolaires, administrations publiques et commerces, a-t-on appris, jeudi, auprès de la direction locale de la Protection civile.

Dans la commune de Bir El-Ater, 70 logements et 10 établissements scolaires ont été inondés par les eaux pluviales dans plusieurs quartiers, a fait savoir la même source, ajoutant que les agents de la Protection civile sont intervenus pour sauver la vie de plusieurs personnes bloquées à bord de leur véhicule, et ainsi que pour pomper les eaux au niveau des administrations, commerces et une station services. Selon la même source, ces intempéries ont également provoqué des inondations dans plusieurs maisons et une école du cycle moyen, ainsi que le complexe sportif de proximité au niveau de la commune d'El-Ogla, où l'unité secondaire de la Protection civile est intervenue pour sauver des vies humaines et pomper l’eau de pluie dans plusieurs habitations. Dans la commune d'El- Houidjbet, les pompiers ont également secouru 12 élèves bloqués dans un bus de transport scolaire, plusieurs personnes se trouvant à l’intérieur de 2 voitures bloquées dans la boue, a révélé la même source, ajoutant qu'ils ont pompé les eaux de pluie dans plusieurs logements, dans la commune de Ma Labiod, et sauvé deux jeunes de 20 et 26 ans, bloqués dans un oued, dans cette même commune. La direction locale de la Protection civile a confirmé, par ailleurs, que les opérations de sauvetage sont toujours en cours pour pomper les eaux pluviales qui se sont infiltrées à l’intérieur de plusieurs habitations dans divers collectivités locales, ajoutant que plusieurs points de contrôle ont été installés sur les routes afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Pour sa part, la direction des services agricoles a affirmé que ces pluies accompagnées de chute de grêles sur les régions d’Oglat Ahmed et Lemzara (commune de Safsaf El-Ouesra, au niveau des frontières tunisiennes) ont engendré des dommages importants à des centaines d'oliviers, d’autant que la campagne de récolte des olives a été récemment entamée dans cette région. Les services de météorologie, implantés à l’aéroport Cheikh-Larbi-Tebessi ont enregistré, mercredi, une importante pluviométrie sur la wilaya de Tébessa, estimée à 30 mm, soulignant que les précipitations devraient se poursuivre jusqu’à jeudi après-midi.

Oum El-Bouaghi

11 personnes prises au piège secourues

11 personnes, prises au piège dans la nuit de mercredi par les inondations à l’intérieur de leur véhicule et dans une habitation dans les communes de Dhalaâ et de Meskiana, ont été secourues par la Protection civile. De fortes pluies orageuses ont été enregistrées dans la mechta Benaime, sur la route menant vers la région de Refraf et à celle d’Arkoub Tine, dans la localité de Dhalaâ, ainsi qu’à la mechta d’Ouled Fadel et les cités des 40-Logements et Mustapha-Benboulaïd, relevant des communes de Meskiana et d’Oum El-Bouaghi. Les unités secondaires de la Protection civile de Meskiana et de Dhalaâ sont intervenues pour sauver des personnes prises dans les inondations, et procédé à l’évacuation de certaines d’entre elles vers les établissements de santé, tandis que d’autres personnes ont été transportées à leur domicile par des particuliers, a-t-on affirmé. Les inondations causées par des pluies torrentielles, qui se sont abattues sur ces régions, ont provoqué également la fermeture partielle de la RN 88 reliant les communes de Dhalaâ et de Meskiana. La même source a également indiqué dans ce même contexte, que 4 véhicules ont été emportés par les eaux, durant la même période, outre la mort de 8 têtes d’ovin, la perte de 30 q d’orge et autres dégâts matériels. Trois camions d’intervention et 2 ambulances ont été mobilisés par la Protection civile, pour faire face à cette situation.

Mila

7 blessés dans deux accidents de la circulation

Les mauvaises conditions météorologiques enregistrées dans la nuit de mercredi à jeudi, dans la wilaya de Mila, ont provoqué deux accidents de la route dans les communes de Tadjenanet et d’Aïn Tine, provoquant des blessures de divers degrés à 7 personnes, a-t-on appris, jeudi, auprès de la direction locale de la Protection civile. La même source a précisé que le premier incident a été occasionné par le dérapage d'une voiture sur la RN79, dans la commune d'Aïn Tine, blessant 4 personnes âgées entre 14 et 29 ans. Les éléments de la Protection civile sont intervenus pour transférer les blessés vers l'hôpital des frères Maghlaoui à Mila, a fait savoir la même source, précisant que la voiture immatriculée dans la wilaya de Jijel a été partiellement endommagée. Le deuxième accident a été enregistré suite à une collision entre une voiture et un camion, induisant l’intervention des éléments du centre de secours routier de Tadjenanet pour secourir les blessés, 3 personnes âgées entre 2 et 66 ans, a ajouté la même source. Tous les blessés ont été évacués vers les urgences médicales de l’hôpital d’Oued Athmania, a indiqué la source, soulignant que le véhicule accidenté, immatriculé à Constantine, a été complètement endommagé, tandis que seul l’avant du camion a été touché.



20 habitations et 4 établissements

scolaires affectés par les eaux



Les intempéries ont été à l’origine d’inondations dans plus de 20 habitations et 4 établissements scolaires situés dans plusieurs communes, a-t-on appris auprès des services de la Protection civile. Dans la commune de Grarem-Gouga, les agents de la Protection civile sont intervenus pour pomper les eaux qui se sont infiltrées à l’intérieur de cinq maisons et CEM du 20-Août 1956, du quartier d’Ahcène- Douas, a précisé la même source. Dans la commune de Sidi Marouene, les agents de la Protection civile ont enregistré des infiltrations d’eau dans 3 maisons au niveau de la cité Bouyoucef, se sont rendus à l’école Haïchour- Abderrahmane pour inspecter le mur de cet établissement scolaire menaçant ruine et ont évacué les eaux usées de 2 maisons situées dans la commune de Hamala. Les mêmes services sont également intervenus dans la région de Tadjenanet, pour pomper l’eau de pluie qui s’est infiltré à l’intérieur du lycée des Chouhada, dans 4 maisons, dans un local situé à Teleghema et 4 autres maisons à El-Mechira, a ajouté la même source. Dans la commune d’Aïn Tine, les pompiers sont intervenus également pour pomper l’eau d’un logement de fonction appartenant au receveur de la poste, mais aussi de la salle omnisports des frères Lazaâr, dans la commune de Mila. Les pluies qui se sont abattues sur cette wilaya ont, par ailleurs, inondé la cours de l’école Ziani-Saïd de la ville de Mila, a-t-on encore ajouté, faisant état également d’une opération de pompage d’eau dans la commune de Bouhatem, plus précisément à la cité des 100-Logements, située sur la RN100. Les intempéries ont été, en outre, à l’origine de deux accidents de la route survenus mercredi soir dans les communes d’Aïn Tine et de Tadjenanet, causant des blessures à 7 personnes, a-t-on rappelé.

ORAN

20 interventions de la Protection civile

Les services de la Protection civile ont effectué plus de 20 interventions pour porter secours à des personnes en situation difficile ou pour dégager les voies inondées par les eaux, suite aux fortes précipitations enregistrées depuis mardi soir, a-t-on appris, de ces services. Ces services ont enregistré plusieurs accidents de la circulation causés par les précipitations et les chaussées glissantes faisant 6 blessés. En outre, sept personnes encerclées par les eaux au niveau de différents carrefours et trémies du centre d'Oran et d'Es-Sénia ont été secourues par les pompiers. Les mêmes services ne signalent aucun effondrement ou infiltration d'eaux pluviales dans les commerces et les habitations.