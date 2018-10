intelligence artificielle au service des villes et entreprises

Le géant mondial des nouvelles technologies, Huawei, à travers sa filiale en Algérie, vient d’annoncer qu’il mettra en pratique toutes les dernières technologies développées par ses experts dans le pays.

En effet, l’entreprise chinoise a indiqué qu’elle mettra à la disposition des sociétés algériennes, les dernières innovations en matière d’intelligence artificielle, suite à l’accord de coopération entre le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et Huawei-Algérie, sur l’Académie d’Excellence. Selon la direction générale de Huawei-Algérie, celle-ci continuera à renforcer ses investissements dans l’enseignement et la formation, comme il l’a déjà fait avec Algérie Télécom.

Pour découvrir les récentes innovations, mais aussi la nouvelle stratégie de Huawei en matière d’IA, ainsi que son portfolio d'IA «Full-Stack et All-Scenario», des représentants d’élites algériennes et étudiants dans le domaine des TIC se sont rendus à Shanghai, pour participer à la troisième édition de HUAWEI CONNECT, un événement mondial dans le secteur des TIC.

Un événement axé sur l'intelligence artificielle, ses défis, ses opportunités, ses innovations et ses pratiques. La conférence Huawei Connect de cette année est conçue pour aider toutes les entreprises et organisations à franchir le seuil et à formuler les revendications dans le monde intelligent. Le sommet a présenté les pratiques innovantes de Huawei dans «AI + Smart City».

Aujourd’hui, Huawei souhaite devenir un praticien de la ville intelligente et diriger la nouvelle construction de la ville intelligente utilisant l'IA. Jusqu'à présent, les solutions de ville intelligente de Huawei ont été utilisées dans les secteurs gouvernementaux, de l'éducation, des transports, de la santé et de l'énergie.

La filiale algérienne du géant mondial des télécommunications ambitionne, en accord avec les pouvoirs publics, de trouver l’opportunité de construire un excellent réseau de télécommunication à Oran, surtout à l’approche des jeux Méditerranéens en 2021. S’agissant d’un rendez-vous sportif à dimension régionale, les autorités algériennes doivent offrir une infrastructure correspondant à cette grande fête en employant les dernières innovations permettant à El-Bahia de venir une Smart ville.

De ce fait, construire un excellent réseau de télécommunication ou même un Smart ORAN est crucial, pour que tous les sportifs venant de différents pays puissent profiter conjointement de cette grande occasion, ce qui est également un pas très important pour mener l’Algérie à Smart Algérie.

Huawei-Algérie annonce également qu’il est prêt à faire bénéficier l’Algérie d’Huawei Cloud EI, une plate-forme de services d'IA pour les entreprises et les gouvernements, ainsi que HiAI, le moteur d'intelligence artificielle pour appareils intelligents de Huawei. Le portfolio d’intelligence artificielle «full-stack et all-scénario» est conçu pour fournir un support puissant pour Huawei Cloud EI et HiAI.



Mohamed Mendaci