Air Algérie / Algérie poste : Lancement de la vente électronique des billets

Réserver et payer son billet en un clic, sans se déplacer, est maintenant possible. Avec le nouveau service e-paiement, tout détenteur d’un compte peut acheter son billet d’avion Air Algérie en ligne, avec la carte «Edahabia», d’Algérie Poste.

Le lancement de ce service a été annoncé, lors d’une conférence de presse animée par le président-directeur général d'Air Algérie, M. Bakhouche Alleche, et M. Abdelkarim Dahmani, directeur général d'Algérie Poste, qui ont affirmé que ce service est le premier du genre en Algérie et qu’il permet aux clients d’Air Algérie «d’acheter leurs billets sans quitter le domicile». «C’est d’ailleurs le slogan retenu pour cette initiative inédite», a indiqué le PDG d’Air Algérie.

Le responsable souligne, cependant, que ce service est destiné aux détenteurs de la carte «Edahabia» seulement. «Cela n’a pas été une chose facile. Nous avons mobilisé un groupe d’experts qui ont pu contribuer à la mise en place de ce système technologique innovant et qui garantit un transfert d’argent sécurisé», a-t-il affirmé. Lui emboîtant le pas, le DG d’Algérie Poste a affirmé que les cartes algériennes de paiement en ligne CIB et «Edahabia» assurent des transactions sécurisées, tout en profitant des meilleurs prix offerts sur la destination de leur choix. «Désormais, ne vous déplacez de chez vous que pour voyager», a-t-il indiqué, rappelant, à ce propos, que ses services ont distribué plus de 5 millions de cartes de paiement électronique «Edahabia». Selon lui, le transfert d’argent se fera d’une façon «facile et protégée», et ce grâce aux nouvelles technologies sûres mises au point par des experts d’Algérie Poste et ceux d’Air Algérie. «Une équipe composée d'ingénieurs et d'experts collaborent depuis des mois pour réaliser ce système inédit qui s'inscrit dans le cadre du développement des services à la clientèle et de l'évolution des technologies des deux institutions», a-t-il expliqué. Il faut dire que dans le cadre de sa modernisation, Air Algérie a annoncé plusieurs nouveautés visant à améliorer son service clientèle. D’ailleurs, tout un chacun peut remarquer la modernisation de son site internet, qui, plus accessible, permet désormais d’améliorer les offres e-paiement, sachant que la compagnie propose, entre autres, le payement des billets d'avion par internet en dinar algérien ou en euro. Il faut savoir, également, que le client peut gérer sa réservation via internet, à tout instant et sans se déplacer. Par exemple, le passager peut ajouter ou modifier des informations, commander son repas parmi la liste des repas spéciaux jusqu'à 48 heures avant le vol, ou choisir son siège sur le plan cabine de l'appareil jusqu'à 24 heures avant le vol directement sur site web, en renseignant son nom et la référence de sa réservation dans l'espace approprié. La compagnie aérienne nationale dispose également d’une application Smartphone gratuite. Grâce à son interface initiative et simplifiée, elle permet d’effectuer des recherches et les réservations de vols. Toujours dans le cadre de sa modernisation, Air Algérie dispose, depuis l’année 2017, d’un système intégré de gestion des passagers plus performant. Outre la réservation, le nouveau système, baptisé «Passenger Services System», permet une gestion automatique de la billetterie, de l'émission des billets, de l'enregistrement, de l’e-paiement, du service web et du programme de fidélisation d'Air Algérie. Il permet aussi une gestion automatique de l'inventaire de la compagnie et de ses revenus, ainsi que la mise en place d'un système d'intelligence économique, un outil d'aide à la gestion qui permet à Air Algérie d'être à l'écoute de sa clientèle, ce qui représente tout de même de grandes avancées pour une compagnie aérienne considérée parmi les plus sûres du monde, mais dont les services tendent à être alignés au standards internationaux.

Sarah A. Benali Cherif